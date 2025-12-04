Giá xăng tăng, có loại tăng hơn 500 đồng/lít

Chiều 4/12, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 540 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 460 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.820 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.460 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tiếp tục giảm 420 đồng/lít còn 18.380 đồng/lít, dầu hỏa giảm 580 đồng/lít về 18.890 đồng/lít; dầu mazut giảm 50 đồng/kg về mức 13.430 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã bật tăng sau 2 phiên giảm liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 23 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 24 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II là hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 (pha 5% ethanol vào xăng RON 92) để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp các bộ, ngành khẩn trương làm rõ vướng mắc để bảo đảm khả thi trong lộ trình sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học.

Các bộ ngành phải đánh giá năng lực cung ứng ethanol, tác động giá xăng E10, rà soát năng lực phối trộn và làm rõ trách nhiệm khi thiếu nguồn cung; đồng thời xác định cơ sở khoa học, cơ quan thẩm định và cơ chế giám sát chất lượng xăng E10. Chính phủ cũng yêu cầu đề xuất giải pháp điều hành để giá xăng E10 không ảnh hưởng tiêu cực đến người dân và doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 11.