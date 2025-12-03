Giá xăng dầu diễn biến ra sao sau phiên giảm hơn 1.000 đồng/lít?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 4/12. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ biến động trái chiều.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới biến động trái chiều, gần đây có xu hướng tăng. Ngày 2/12, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 82,55 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 80,70 USD/thùng, tăng gần 3 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể bật tăng khoảng 500-600 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm tiếp khoảng 300-400 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ biến động trái chiều trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 2/12, chiết khấu xăng tại một số kho giảm, chiết khấu dầu diesel ổn định hoặc tăng nhẹ.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ bật tăng sau 2 phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 26 lần, giảm 23 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 23 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 27/11, giá xăng E5 RON 92 giảm 520 đồng/lít còn 19.280 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 540 đồng/lít, về 20.000 đồng/lít. Dầu diesel giảm mạnh 1.020 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 810 đồng/lít về 19.470 đồng/lít; dầu mazut giảm 250 đồng/kg về mức 13.480 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 2/12, giá dầu thế giới giảm khi thị trường đánh giá triển vọng đàm phán Nga - Ukraine suy yếu và rủi ro dư cung gia tăng, theo Reuters.

Nhà phân tích Janiv Shah của Rystad Energy cho biết các tín hiệu dư cung toàn cầu tiếp tục gây sức ép lên giá dầu, nhưng phần nào được bù đắp bởi những sự cố ảnh hưởng đến hạ tầng dầu mỏ của Nga diễn ra nhanh hơn dự báo cuối tuần qua, cùng với căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "không phận phía trên và xung quanh lãnh thổ Venezuela" nên được coi là đóng cửa hoàn toàn, làm dấy lên sự bất ổn mới trên thị trường dầu mỏ, do quốc gia Nam Mỹ này là một nhà sản xuất lớn.

Bên cạnh đó, giá dầu tiếp tục chịu áp lực khi thị trường lo ngại nguy cơ dư cung trong những tháng tới. Tại cuộc họp cuối tuần vừa qua, OPEC+ đã quyết định giữ nguyên mức sản lượng dầu trong quý I/2026, khi liên minh này thận trọng trước nguy cơ dư cung và tạm làm chậm nỗ lực giành lại thị phần.

Theo dữ liệu Trading Economics, 1h ngày 3/12, giá dầu WTI giao dịch ở mức 58,88 USD/thùng, tăng 0,63% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng 0,56%, còn 62,74 USD/thùng.