Cổ phiếu "vua" thức giấc

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/12, đồng loạt các cổ phiếu ngành ngân hàng (được gọi là nhóm cổ phiếu "vua") tiếp tục tăng mạnh. Nhóm này duy trì đà hưng phấn từ hôm qua và giúp chỉ số chung tăng điểm.

Hôm nay, hàng loạt cổ phiếu "vua" vẫn ảnh hưởng tích cực tới thị trường, như MBB (MBBank), LPB (LPBank), HDB (HDBank), ACB, TCB (Techcombank)...

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Đặc biệt, cổ phiếu MBB được khối ngoại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong phiên này. Lực mua này cũng đánh dấu bước mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị hơn 1.042 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú lại chìm trong sắc đỏ và tác động tiêu cực đến chỉ số. Các mã VIC, VJC, VHM, MSN đều giảm điểm, đặc biệt bộ 3 VIC, VHM và VJC lấy đi hơn 3 điểm của VN-Index. Đồng thời, VHM và MSN đều bị khối ngoại bán ròng phiên hôm nay, giá trị lần lượt hơn 122 tỷ đồng và 85 tỷ đồng.

Trở lại diễn biến chung, VN-Index tăng hơn 5 điểm trong phiên, vượt 1.737 điểm. Thanh khoản sàn HoSE ở mức 26.537 tỷ đồng.