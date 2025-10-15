Doanh nghiệp, chuyên gia đặt kỳ vọng lớn vào tương lai TPHCM

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa họp phiên bế mạc vào sáng nay (15/10). Sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử của đô thị đặc biệt sau khi mở rộng không gian phát triển.

Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, Đại hội còn lan tỏa niềm tin, kỳ vọng và khát vọng đổi mới của hàng triệu người dân, doanh nghiệp vào tập thể lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Không gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (Ảnh: Ban tổ chức).

Kỳ vọng lớn từ cộng đồng doanh nghiệp

Là doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu đón tiếp đoàn Đại biểu trước thềm Đại hội, ông Lê Hồng Minh - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị VNG - bày tỏ kỳ vọng về một kỷ nguyên vươn mình mới của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Theo ông Minh, kỷ nguyên mới do Tổng Bí thư cùng Đảng và Chính phủ phát động đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ như VNG phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Riêng TPHCM, thành phố có môi trường năng động, quy tụ nhiều nguồn lực như trường đại học, hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp và vị thế một trong những đầu cầu kinh tế lớn nhất khu vực.

Ông Minh đánh giá cao những sáng kiến và dự án mới như Trung tâm tài chính quốc tế chính là cơ hội cho các doanh nghiệp như VNG nghiên cứu những hướng đi mới, bao gồm đầu tư vào các công ty Fintech toàn cầu, mở rộng đầu tư AI toàn diện để đóng góp cho sự phát triển thành phố và Quốc gia số e-Vietnam.

Ở mảng tiêu dùng, ông Kim Lê Huy - Phó Chủ tịch Ngành hàng tiêu dùng DKSH Việt Nam - kỳ vọng sau Đại hội, những chính sách mới được thực thi sẽ làm hanh thông nhiều quy trình cho các mảng bán lẻ, bao gồm dược phẩm.

Ngoài ra, trong bức tranh chung, ông Huy tin tưởng khi chính sách ổn định sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động trơn tru, mạnh dạn đầu tư hơn.

Cộng đồng doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

"Đơn đặt hàng" từ cộng đồng doanh nghiệp với thành phố

Ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group - nói Đại hội Đảng lần này của TPHCM được cả người dân và doanh nghiệp quan tâm, chú ý trong bối cảnh lần đầu tiên trong lịch sử mà TPHCM có quy mô và vị trí rất đặc biệt, quan trọng đến như vậy.

Ông Chung kỳ vọng vào sự phát triển đột phá của TPHCM. Tuy nhiên để đi tới những thành công lớn lao hơn, tất cả tầng lớp gồm cán bộ lãnh đạo cấp cao, cấp trung cho đến người dân, doanh nghiệp cần phải có quyết tâm rất cao và gạt bỏ lợi ích riêng để ưu tiên cho mục tiêu phát triển chung.

Ông Chung cho rằng cần có sự phối hợp giữa doanh nhân tham gia trực tiếp cùng với các nhà quản trị công cấp trung để tạo ra lực đẩy. Điều này nếu không làm được sẽ dẫn đến hiện tượng "đầu nóng, bụng lạnh và chân đơ", sẽ không tiến lên được.

"Đơn đặt hàng" của đại diện CT Group là làm sao thành phố xây dựng những bộ máy xuất sắc để thực hiện những nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống. Với nguồn nhân lực, trí tuệ như hiện nay, thành phố cần phải đẩy mạnh đào tạo, thực hiện chuyển đổi. Chuyển đổi số không chỉ về công nghệ mà còn cần phải có tư duy chuyển đổi số cả với người làm công tác về quản trị công.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Tổng giám đốc Công ty Dh Foods - cũng đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ Đại hội Đảng bộ TPHCM. Ông tin tưởng TPHCM sau sáp nhập, với tiềm năng phát triển lớn, quỹ đất rộng, dân số đông cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, sẽ có thể có nhiều bước phát triển đột phá hơn.

Đánh giá TPHCM là nơi đáng sống, là môi trường lý tưởng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) phát triển, ông Dũng đưa ra những đề xuất thiết thực để khối này có thể "bén rễ" tốt hơn. Ông cho rằng thành phố cần tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp SME như thúc đẩy thông tin thương mại, tạo môi trường đầu tư, chính sách phát triển vùng nguyên liệu, ưu tiên quỹ đất xây dựng nhà máy...

Còn ông Cao Hồng Phong - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Cảng Gemalink - bày tỏ sự vui mừng khi Vũng Tàu chính thức trở thành một phần của TPHCM. Đây là cơ hội vàng để hình thành cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số và hệ thống logistics thông minh, vận hành bằng dữ liệu lớn và công nghệ số hóa.

Doanh nghiệp kỳ vọng TPHCM sẽ tận dụng tối đa lợi thế đó, đưa thành phố trở thành trung tâm logistics và thương mại tầm khu vực, thu hút mạnh dòng vốn FDI thế hệ mới.

TPHCM đầu tư hạ tầng, phát triển các tuyến metro (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cùng hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ông Phong cũng bày tỏ niềm tin sau Đại hội lần này, TPHCM sẽ đưa ra nhiều chính sách đầu tư, phát triển hệ thống cảng biển theo hướng kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông thành phố. Nhờ đó, Gemalink - với lợi thế là số ít cảng trên thế giới - có thể tiếp nhận tàu lớn nhất hiện nay sẽ được khai thác tối đa hiệu quả, nâng tầm vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Là một doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, Zalopay kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra những định hướng, chính sách mang tính đột phá để khẳng định rõ vai trò đầu tàu của TPHCM trong cải cách thể chế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, từ đó tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế và đời sống người dân.

Doanh nghiệp tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần này sẽ không chỉ là dịp tổng kết và hoạch định mà còn là thời điểm khởi đầu cho một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ hơn - nơi TPHCM tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong cải cách, công nghệ và khát vọng phát triển.

Ông Lê Nguyễn Duy Hậu - Phó Tổng giám đốc Đối ngoại và Chính sách Zalopay - mong chờ 2 điều đặc biệt từ Đại hội Đảng bộ TPHCM lần này. Thứ nhất, thành phố sẽ đẩy mạnh hợp tác công - tư trong ứng dụng công nghệ vào quản trị và cung cấp dịch vụ công. Đây là hướng đi tất yếu để hình thành một nền hành chính công nhanh, mạnh, minh bạch và hiệu quả.

Thứ hai, kỳ vọng thành phố sẽ có những chính sách để trở thành “vườn ươm công nghệ” thay vì chỉ là một “nhà quản lý hành chính”. “Chúng tôi mong chờ thành phố có những quyết sách đột phá trong việc cho phép các nhà đổi mới sáng tạo có thể đầu tư thử nghiệm, ứng dụng, phát triển công nghệ mới, giải pháp mới một cách an toàn, nhanh chóng, và thông thoáng, với tinh thần chấp nhận rủi ro có kiểm soát”, ông Hậu nói.

Theo ông Hậu, nếu thành phố có thể trở thành “vườn ươm” cho các ý tưởng, cho phép các doanh nghiệp được thử nghiệm, được sai và được hoàn thiện thì đó chính là cách tốt nhất để TPHCM tiếp tục với vị thế trung tâm sáng tạo hàng đầu của cả nước.