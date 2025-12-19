Sau Giày Thượng Đình và mì 2 con tôm, Nhà nước sẽ bán vốn ở loạt công ty

Thị trường chứng khoán cuối năm 2025 đang chứng kiến sự sôi động đặc biệt từ hoạt động thoái vốn Nhà nước. Tận dụng bối cảnh thanh khoản dồi dào và định giá thị trường hấp dẫn, hàng loạt lô cổ phần nhà nước đã được chào bán thành công với mức giá gây choáng váng giới đầu tư.

Cú hích từ những thương hiệu "vang bóng một thời"

Tâm điểm chú ý dồn về phiên đấu giá ngày 16/12 của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình (mã chứng khoán: GTD). UBND TP Hà Nội đã thoái vốn thành công gần 6,4 triệu cổ phiếu (68,77% vốn). Sức hút từ quỹ đất vàng và thương hiệu lâu đời đã khiến lượng đặt mua gấp 6 lần chào bán.

Kết quả, mức giá trúng bình quân lên tới 215.999 đồng/cổ phiếu - gấp 10,5 lần giá khởi điểm, giúp ngân sách thu về hơn 1.379 tỷ đồng. Hiệu ứng này ngay lập tức đẩy thị giá GTD trên sàn UPCoM vượt 100.000 đồng, đưa vốn hóa doanh nghiệp lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Giày Thượng Đình được nhà đầu tư trả giá gấp 10 lần giá khởi điểm (Ảnh: DT).

Tiếp đà hưng phấn, ngày 18/12, thương hiệu mì "Hai con tôm" - Colusa Miliket (mã chứng khoán: CMN) cũng tạo tiếng vang lớn. Lô 960.000 cổ phần do Vinataba sở hữu đã được một tổ chức trong nước mua trọn với giá 214.697 đồng/cổ phiếu, cao hơn 80% giá khởi điểm và gấp đôi thị giá trên sàn. Tổng giá trị thương vụ đạt hơn 206 tỷ đồng.

Dòng tiền lớn chờ đón các "siêu" thương vụ sắp tới

Thành công của GTD và CMN được xem là tín hiệu tích cực cho loạt thương vụ thoái vốn quy mô lớn đang xếp hàng chờ "bấm nút".

Đáng chú ý nhất là kế hoạch của Tập đoàn VNPT khi dự kiến bán đấu giá hơn 188,7 triệu cổ phần Ngân hàng MSB (5,04% vốn) vào ngày 26/12 tới. Mức giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phần, cao hơn 50% thị giá hiện tại, đang là phép thử lớn cho sức hấp dẫn của cổ phiếu ngân hàng này.

Cổ phiếu của Miliket tăng mạnh trước thông tin thoái vốn Nhà nước (Ảnh: VNDStock).

Trong nhóm năng lượng, PVN cũng đang rốt ráo tái cơ cấu danh mục. Tập đoàn này thông báo sẽ bán toàn bộ 23,2% vốn tại Petrosetco (mã chứng khoán: PET) và xem xét thoái 2,13% vốn tại Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) để giảm sở hữu xuống dưới 90%, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới của Luật Chứng khoán và dọn đường đón đối tác chiến lược.

Ngoài ra, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) cũng chạy nước rút thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 bằng việc đấu giá thoái vốn tại 5 đơn vị thành viên trong tháng 12, dự kiến thu về tối thiểu 181 tỷ đồng.