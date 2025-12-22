Vàng áp sát 4.400 USD: Phố Wall dự báo kịch bản "không tưởng"

Tính đến cuối tháng 12 này, giá vàng đã tăng hơn 65% kể từ đầu năm, liên tục phá vỡ các đỉnh cao lịch sử và hiện đang giao dịch sát mốc 4.400 USD/ounce.

Chỉ riêng trong tháng qua, giá đã nhảy vọt thêm 7,5%. Đối với các nhà đầu tư cá nhân, con số tăng trưởng 140% lũy kế trong 3 năm qua của quỹ SPDR Gold Shares là một giấc mơ có thật.

Tuy nhiên, quy luật nghiệt ngã của thị trường tài chính luôn nhắc nhở: Khi biểu đồ dựng đứng, vực sâu điều chỉnh thường chực chờ. Tâm lý e ngại bắt đầu bao trùm, nhưng liệu bữa tiệc của vàng đã thực sự tàn?

Giá vàng đã tăng hơn 65% trong năm nay, tiến sát 4.400 USD/ounce (Ảnh: The Australian).

Khi 5.000 USD chỉ là "trạm dừng chân"

Trái ngược với tâm lý lo sợ đu đỉnh của đám đông, những cá mập trên thị trường tài chính lại đang nhìn thấy một chân trời hoàn toàn mới. Ben McMillan, Giám đốc của IDX Advisors - người từng bị cho là hoang đường khi dự báo vàng sẽ chạm 5.000 USD ngay từ đầu năm 2024 (khi đợt tăng giá mới chỉ manh nha) - giờ đây đã trở thành "nhà tiên tri" của phố Wall.

Thực tế đang chứng minh McMillan đúng sớm hơn dự kiến. Mốc 5.000 USD/ounce không còn là đích đến trong 5 năm nữa, mà có thể bị chinh phục chỉ trong hơn nửa thời gian đó. Nhưng điều gây sốc hơn cả là nhận định mới nhất của ông trên chương trình "Money Life": Vàng còn dư địa để tăng hơn gấp đôi trong 5 năm tới, tức là hướng tới mốc không tưởng 10.000 USD/ounce.

Cơ sở cho dự báo táo bạo này không dựa trên sự đầu cơ nhất thời, mà nằm ở sự thay đổi mang tính cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu. McMillan chỉ ra rằng, chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng tiền khổng lồ khi các quốc gia khối BRICS có những bước đi thực chất để rời xa đồng USD, hướng tới một đồng tiền chung được bảo chứng bằng vàng. Cộng hưởng với mức nợ công toàn cầu đang phình to, đây là những "luồng gió thuận" cực mạnh đẩy thuyền vàng ra khơi xa.

Một yếu tố then chốt khác mang tính vĩ mô là lạm phát. Theo góc nhìn của chuyên gia này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dường như đang "chấp thuận ngầm" một mặt bằng lạm phát "bình thường mới" ở mức 3% hoặc cao hơn, thay vì gồng mình đưa về mục tiêu 2% như trước. Trong một thế giới mà lạm phát dai dẳng trở thành điều hiển nhiên, vàng sẽ không chỉ là hầm trú ẩn, mà là tài sản bắt buộc phải có.

Ai đang gom vàng giá cao?

Nếu kịch bản 10.000 USD nghe có vẻ xa vời, hãy nhìn vào những con số biết nói từ J.P. Morgan Global Research để thấy bức tranh thực tế của năm 2026. Ngân hàng đầu tư hàng đầu này dự báo giá vàng sẽ duy trì đà tăng bền vững, với mức bình quân quý IV/2026 đạt 5.055 USD/ounce.

Câu hỏi đặt ra là: Ở vùng giá cao ngất ngưởng này, ai sẽ là người mua?

Câu trả lời vẫn là những gương mặt quen thuộc nhưng với vị thế khác: Ngân hàng Trung ương (NHTW). Sau 3 năm liên tiếp mua ròng hơn 1.000 tấn mỗi năm, các NHTW dự kiến sẽ giảm nhẹ khối lượng mua xuống khoảng 755 tấn trong năm 2026. Tuy nhiên, sự sụt giảm này chỉ mang tính cơ học. Với giá vàng quanh mốc 4.000 - 5.000 USD, họ không cần mua số lượng tấn quá lớn để đạt được tỷ trọng giá trị mong muốn trong kho dự trữ ngoại hối.

Ông Gregory Shearer, Trưởng bộ phận Chiến lược Kim loại của J.P. Morgan, nhấn mạnh rằng xu hướng đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào USD là một câu chuyện dài hạn chưa có hồi kết. Ngay cả những quốc gia như Brazil hay Hàn Quốc cũng đang rục rịch kế hoạch gia tăng kho vàng của mình. Đặc biệt, nếu các NHTW đang nắm giữ ít vàng quyết định nâng tỷ trọng lên 10% tại mức giá 4.000 USD/ounce, thị trường sẽ đón nhận một dòng vốn khổng lồ lên tới 335 tỷ USD - tương đương 2.600 tấn vàng.

Bên cạnh đó, dòng tiền từ các quỹ ETF và nhà đầu tư cá nhân cũng đang quay trở lại mạnh mẽ. J.P. Morgan ước tính nhu cầu vàng miếng và tiền xu sẽ vượt mốc 1.200 tấn, trong khi các quỹ ETF sẽ hút ròng khoảng 250 tấn trong năm tới. Khi Fed bước vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ và lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thấp đi, khiến kim loại này càng trở nên hấp dẫn hơn so với trái phiếu hay tiền gửi.

Cuộc chơi chưa tàn

Nhìn về năm 2026 và xa hơn, thị trường vàng dường như đang thiết lập một trật tự mới. Bà Natasha Kaneva từ J.P. Morgan khẳng định: "Đợt tăng giá của vàng sẽ không đi theo đường thẳng, nhưng động lực thúc đẩy giá lên mặt bằng cao hơn vẫn chưa hề cạn kiệt".

Một kịch bản thú vị được J.P. Morgan đưa ra: Chỉ cần 0,5% tài sản tại Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ được chuyển đổi sang vàng để đa dạng hóa danh mục, lực cầu mới này đã đủ sức đẩy giá vàng lên 6.000 USD/ounce. Trong bối cảnh nguồn cung khai thác mỏ gần như không thể tăng nhanh để đáp ứng (do tính kém co giãn), sự khan hiếm sẽ càng làm bùng nổ giá trị của mỗi ounce vàng.

Với người dân và nhà đầu tư, thông điệp từ thị trường thế giới khá rõ ràng: Vàng không còn đơn thuần là công cụ chống lạm phát hay tích trữ phòng thân theo lối mòn tư duy cũ. Nó đang trở thành một lớp tài sản chiến lược trong bối cảnh địa chính trị và tài chính toàn cầu đầy biến động. Khi mốc 5.000 USD đang dần hiện rõ trước mắt, có lẽ câu hỏi không phải là "giá có tăng nữa không", mà là "bạn có đang nắm giữ vị thế nào trong cuộc chuyển giao thịnh vượng này không".