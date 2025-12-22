Chàng trai Hà Nội gác lại giấc mơ, chăm mẹ tai biến nhận triệu lượt thả tim

Cảm giác nuối tiếc không thể bằng cảm giác mẹ cần mình

Một ngày của Ngô Anh Quân (26 tuổi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu bằng tiếng gọi “mẹ ơi” và nụ cười dành cho người mẹ 60 tuổi bị tai biến.

Từng sốc và hoang mang khi thấy mẹ phải nằm một chỗ, nhưng rồi chàng trai dần lấy lại tinh thần để trở thành đôi tay, đôi chân và cả tiếng nói của mẹ.

Trước biến cố, gia đình Quân là một gia đình bình dị giữa lòng Hà Nội. Bố là lao động tự do, mẹ làm tạp vụ ở công ty gần nhà, còn Quân đi học và theo đuổi con đường vận động viên võ thuật chuyên nghiệp.

Những hình ảnh chăm mẹ đầy xúc động của chàng trai Hà Nội (Ảnh: Cắt từ clip).

Quân là vận động viên đội tuyển Jiujitsu Quân đội. Trong quá trình thi đấu, chàng trai không may bị chấn thương phải phẫu thuật dây chằng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đầu năm 2024, Quân trở lại với con đường vận động viên nhưng chỉ 10 ngày sau thì mẹ anh lâm bệnh.

“Lúc đó tôi rất hoảng loạn, không nghĩ chuyện này lại xảy ra với gia đình mình. Nhưng là con một trong nhà, tôi thấy mình cần bình tĩnh để tìm phương án tốt nhất cho mẹ”, Anh Quân cho hay.

Sau khi suy nghĩ, chàng trai quyết định gác lại sự nghiệp vận động viên để bắt đầu hành trình chăm mẹ. Quân thành thật, anh cảm thấy rất luyến tiếc giấc mơ mình đang theo đuổi.

“Song, đời người khó tránh khỏi những lúc bản thân phải dừng lại để lựa chọn việc khác quan trọng hơn. Cảm giác nuối tiếc không thể bằng cảm giác mẹ cần mình”, anh nói.

Quân từng là một vận động viên võ thuật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mẹ là “em bé”, là “công chúa”, là “kho báu”

Những ngày đầu chăm mẹ là chuỗi ngày hỗn loạn. Quân chưa quen với việc vệ sinh cá nhân, lau người, thay đồ, nhận biết sự thay đổi trong từng phản ứng nhỏ của mẹ. Dần dần, mọi việc trở nên thuần thục hơn.

Người mẹ không thể nói, không thể cử động tay chân. Bà giao tiếp với con bằng ánh mắt, cái chớp mi, cái lắc đầu rất khẽ. Anh Quân gọi mẹ là “công chúa”, là “em bé” hay “kho báu” và chăm sóc bằng tất cả yêu thương. Hành trình chăm mẹ còn giúp Anh Quân thấu hiểu hơn về tình cảm gia đình, hiểu hơn về tâm tình của những người làm cha, làm mẹ.

Anh Quân còn rèn luyện thêm được tính kiên nhẫn và kiểm soát cảm xúc. Anh chia sẻ: “Có những ngày tôi mệt mỏi, cáu gắt, thấy thế giới như chậm lại. Nhưng rồi tôi học cách kiểm soát cảm xúc, làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn, mỉm cười nhiều hơn để mẹ có thể cảm nhận ở tôi năng lượng tích cực mỗi ngày. Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do - lời dạy trước đây của mẹ trở thành kim chỉ nam cho tôi lúc này”.

Chàng trai đang làm nghề dạy võ cho trẻ em (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một ngày của Quân bắt đầu từ sáng sớm với việc vệ sinh cá nhân cho mẹ, cho mẹ ăn, uống thuốc, dọn dẹp. Buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, mọi việc lại lặp lại như vậy.

Khi các hoạt động dần đi vào quỹ đạo, Quân đã trở lại công việc dạy võ cho trẻ em. Những ngày không phải đến lớp võ, cậu tranh thủ chạy bộ, tập thể dục tại nhà. Chiều đến, Quân đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo…

Quân có thói quen quay lại cảnh chăm sóc mẹ với ý định lưu giữ làm kỷ niệm. Không ngờ, khi anh chia sẻ lên mạng xã hội, các video lại lan tỏa mạnh mẽ, chạm vào trái tim của hàng triệu người.

Chăm mẹ ốm, Anh Quân càng trân quý hơn tình cảm gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có người xem video của Quân xong lập tức đặt vé về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Có người trung niên đang mất phương hướng tìm lại được động lực sống. Không ít người bày tỏ mong muốn con mình sau này sẽ sống tử tế và giàu tình yêu thương như Anh Quân.

Một độc giả còn bình luận: “Giấc mơ của Quân có thể tạm gác lại nhưng trong căn nhà nhỏ giữa lòng Hà Nội, dòng suối yêu thương tuôn trào mạnh mẽ. Nơi ấy, có một người mẹ được chăm sóc bằng tình yêu thương chân thành và một người con đang lặng lẽ trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình”.