200 đại biểu Đại hội Đảng bộ TPHCM tham quan "kỳ lân công nghệ"

Sáng ngày 12/10, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã có chuyến tham quan và làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG).

Đoàn do ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - Tổ trưởng Tổ 3 làm Trưởng đoàn.

Cùng đi với ông Dương Anh Đức còn có các đại biểu Ban Thường vụ Thành ủy, ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy... cùng 200 đại biểu thuộc 4 tổ của Đảng bộ Thành phố.

Chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm Đại hội (13-15/10), cung cấp cho các đại biểu những thông tin thực tiễn về quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo đi cùng với trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp.

Hoạt động này cũng đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp - những chủ thể quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn đưa TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế hàng đầu tại Đông Nam Á.

200 đại biểu đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I ghé thăm doanh nghiệp trước thềm đại hội (Ảnh: DT).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - nhấn mạnh: “VNG là kỳ lân đầu tiên trong 4 kỳ lân của Việt Nam, của thành phố trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo”. Ông Đức nhận xét và kiến nghị VNG cần tiếp tục tạo điều kiện cho các kỹ sư, tài năng Việt Nam phát triển tiềm năng, năng lực, sở trường.

Hiện, VNG là doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu được Thành ủy lựa chọn trong chuỗi các mô hình, công trình nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của Thành phố.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT VNG, đáp lời: "Kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư cùng Đảng và Chính phủ phát động đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ như VNG, phát triển mạnh mẽ hơn nữa".

Đại diện doanh nghiệp cho biết TPHCM sở hữu môi trường năng động, quy tụ nhiều nguồn lực như trường đại học, hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp và vị thế một trong những đầu cầu kinh tế lớn nhất khu vực. Những sáng kiến và dự án mới như Trung tâm tài chính quốc tế chính là cơ hội cho các doanh nghiệp nghiên cứu những hướng đi mới, như đầu tư vào các công ty Fintech toàn cầu, mở rộng đầu tư AI toàn diện để đóng góp cho sự phát triển Thành phố và Quốc gia số e-Vietnam.