U23 Việt Nam lên kế hoạch tập huấn ở Qatar, sẵn sàng chinh phục giải châu Á

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày mai (23/12) tại Hà Nội, bắt đầu hành trình chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày mai, tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau ít ngày tập luyện tại Hà Nội, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ sang Qatar tập huấn, từ ngày 26/12. Tại Qatar, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Syria. Trận đấu này diễn ra ngay ngày đầu năm mới 1/1/2026.

Sau trận đấu với U23 Syria, HLV Kim Sang Sik có thể sẽ gút danh sách, công bố lực lượng tham dự giải đấu châu lục. Đồng thời, toàn đội cũng sẽ di chuyển sang Saudi Arabia.

VCK giải U23 châu Á diễn ra từ ngày 6/1 đến 24/1/2026. U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ ở giải châu Á (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trận đấu đầu tiên của đoàn quân trong tay HLV Kim Sang Sik là gặp Jordan vào ngày 6/1/2026. Tiếp đến, ngày 9/1/2026, U23 Việt Nam chạm trán Kyrgyzstan. Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội chủ nhà Saudi Arabia vào ngày 12/1/2026.

Theo điều lệ của giải U23 châu Á, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào tứ kết. Nhiệm vụ của U23 Việt Nam là cạnh tranh vị trí nhì bảng A với các đội Jordan và Kyrgyzstan. Riêng đội chủ nhà Saudi Arabia được đánh giá rất mạnh, khả năng cao họ sẽ giành ngôi đầu bảng đấu này.

Về phía U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik có thể bổ sung một số cầu thủ đang thi đấu tốt tại V-League, nhưng chưa có điều kiện tham dự SEA Games 33. Danh sách này có trung vệ cao 1m95 Đinh Quang Kiệt (HAGL), các tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt (Ninh Bình), trung vệ Lê Văn Hà (Hà Nội FC)…

Những cầu thủ vừa nêu có thể chưa phù hợp với U23 Việt Nam tại SEA Games 33, nhưng biết đâu họ lại cần thiết khi chúng ta đối đầu với các đội bóng có thể hình tốt ở giải châu Á.