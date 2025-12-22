Người em trai bật khóc khi thấy 2 anh liệt sĩ "trở về" bên gia đình

Những ngày cuối tháng 12, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với nhóm Skyline trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình thân nhân liệt sĩ, đồng thời trao tặng các bức ảnh phục dựng, phác họa.

Sinh sống tại xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn cũ), Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thanh có 9 người con, gồm 4 trai, 5 gái. Mẹ Thanh có 3 người con đi bộ đội và chỉ duy nhất một người trở về.

Trong đó, con trai cả Nguyễn Đình Quyết (SN 1951) hy sinh khi tham gia dân quân du kích tại địa phương, con trai thứ hai Nguyễn Đình Thắng (SN 1955) hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Mẹ Thanh đang sinh sống cùng người con trai thứ năm Nguyễn Đình Thành (63 tuổi) tại xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh.

Theo lời kể của ông Thành, những năm trước, mẹ Thanh luôn đau đáu nỗi nhớ 2 người con liệt sĩ. Con trai cả Nguyễn Đình Quyết hy sinh tại chiến trường miền Nam, chỉ để lại một tấm ảnh mờ, phần mộ đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Người con trai thứ hai, anh Nguyễn Đình Thắng, tuy đã có mộ nhưng lại không có di ảnh để gia đình thờ phụng. Ở tuổi 97, sức khỏe mẹ Thanh suy giảm nhiều, trí nhớ không còn minh mẫn như những năm trước.

Thấu hiểu nỗi niềm ấy, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với nhóm Skyline phục dựng ảnh 2 liệt sĩ dựa trên một tấm ảnh cũ và miêu tả của người thân.

Sau khi trao di ảnh để gia đình đặt lên bàn thờ và thắp nén hương tri ân, nhóm bạn trẻ mở đoạn video tái hiện cảnh 2 liệt sĩ trở về, ngồi bên mẹ Thanh.

Tiếp đó, nhóm bạn trẻ trao tặng một món quà đặc biệt, bức ảnh khổ lớn có hình ảnh 2 anh em liệt sĩ Nguyễn Đình Quyết, Nguyễn Đình Thắng ngồi bên mẹ Thanh.

"Chúng con làm những bức ảnh này không nhằm nhận lại lời cảm ơn. Chính chúng con - những người được sống trong hòa bình, muốn thông qua những hình ảnh này để gửi lời cảm ơn, tri ân tới thế hệ cha ông đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc", anh Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm Skyline, chia sẻ.

Khi chứng kiến những bức ảnh chân thực, sống động tái hiện hình ảnh 2 người anh liệt sĩ của gia đình, ông Nguyễn Đình Thành đã bật khóc.

"Các cháu làm ảnh rất giống 2 anh của tôi. Hai anh đi chiến đấu và hy sinh khi tôi còn nhỏ. Nhìn những hình ảnh này, tôi xúc động như được thấy hai anh trở về bên mẹ, bên gia đình", ông Thành chia sẻ.

Sau gia đình mẹ Thanh, nhóm bạn trẻ tiếp tục "Hành trình tô màu ký ức", đến thăm hỏi và trao tặng ảnh phục dựng tới thân nhân liệt sĩ tại các xã Tứ Mỹ, Đức Minh, Lộc Hà…

Chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, cho biết từ đầu năm 2024, Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị và nhóm Skyline triển khai dự án "Hành trình tô màu ký ức".

Ở giai đoạn 1, dự án phục dựng di ảnh 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng cùng hơn 130 bức ảnh chân dung để trao tặng thân nhân các gia đình liệt sĩ tại Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2, hàng trăm bức ảnh liệt sĩ khác sẽ tiếp tục được phục dựng và trao tặng tận tay đến thân nhân.