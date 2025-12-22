Đua huy động hàng nghìn tỷ đồng, thị trường trái phiếu cuối năm tăng nhiệt

Mới nhất, Vietcombank (mã chứng khoán: VCB) vừa phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 2.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2025, loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 2 năm. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, lãi suất cố định hoặc thả nổi, tùy điều kiện phát hành.

Trong khi đó, Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) cũng vừa thông báo sẽ phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi cố định 10%/năm nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, song song thanh toán một phần tiền nợ gốc các hợp đồng vay.

Trước đó, tính từ đầu tháng 12/2025, các doanh nghiệp nhóm ngân hàng, bất động sản, tài chính, tiêu dùng… đã và đang tích cực phát hành trái phiếu, có những lô lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Gần về cuối năm, thêm nhiều công ty huy động hàng nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu (Ảnh: DT).

Ngày 10/12 Techcombank (mã chứng khoán: TCB) đã phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 6,5%/năm.

VPBank (mã chứng khoán: VPB) phát hành 3.000 tỷ đồng trong ngày 12/12, lãi suất danh nghĩa cố định 6,5%/năm trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu.

Cùng lĩnh vực tài chính, Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital (Encapital Fintech) nhập cuộc với lô 2.800 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 280 tỷ đồng, lãi suất lên đến 9,5%/năm. Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG) huy động 300 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm.

Là nhóm có nhu cầu vốn cao, các doanh nghiệp bất động sản đang đưa ra mức lãi hấp dẫn. Đó là trường hợp tại Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG), công ty này đã phát hành 80 tỷ trái phiếu trong tháng 12 với lãi suất 13,5%/năm, hiện là mức cao nhất thị trường. Đây là lô trái phiếu thứ 2 được Khải Hoàn Land phát hành kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, ngày 2/10, Khải Hoàn Land cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu 80 tỷ đồng, lãi suất tương tự 13,5%/năm.

Ngoài ra, nhiều “ông lớn” bất động sản khác như Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC)… huy động hàng nghìn nghìn tỷ đồng trái phiếu với mức lãi lên đến 12%/năm.

Số liệu từ Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy trong tháng 11, thị trường ghi nhận 24 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 19.608 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 271.756 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2024.