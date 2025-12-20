Trung Quốc bất ngờ phát hiện kho vàng khổng lồ dưới đáy biển

Trung Quốc vừa phát hiện mỏ vàng dưới biển đầu tiên của nước này - cũng là mỏ lớn nhất châu Á hiện nay - đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đẩy mạnh thăm dò kim loại quý trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, mỏ vàng dưới biển này chứa khoảng 562 tấn vàng, với hàm lượng trung bình 4,2g vàng trên mỗi tấn quặng. Tổng giá trị được ước tính vượt 660 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,4 triệu tỷ đồng) nếu quy đổi theo giá vàng hiện tại.

Phát hiện nằm ngoài khơi thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Sơn Đông, qua đó nâng tổng trữ lượng vàng đã được xác nhận của Lai Châu lên hơn 3.900 tấn, tương đương khoảng 26% tổng trữ lượng quốc gia. Chính quyền thành phố Yên Đài cho biết, con số này giúp đưa Lai Châu lên vị trí dẫn đầu Trung Quốc cả về trữ lượng lẫn sản lượng vàng.

Thông tin được công bố tại hội nghị tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm hiện tại và định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, quy mô cụ thể của mỏ vàng dưới biển chưa được tiết lộ.

Phát hiện này nối dài chuỗi các mỏ vàng lớn được công bố gần đây, làm dấy lên nhận định rằng trữ lượng vàng của Trung Quốc có thể lớn hơn đáng kể so với các ước tính trước đó.

Tháng trước, Trung Quốc thông báo phát hiện mỏ vàng siêu lớn nhưng hàm lượng thấp đầu tiên tại tỉnh Liêu Ninh, với trữ lượng xác nhận đạt 1.444,49 tấn.

Trước đó, giới chức cũng công bố phát hiện một mỏ vàng tại dãy núi Côn Lôn, gần khu vực biên giới phía tây Khu tự trị Tân Cương, với trữ lượng ước tính vượt 1.000 tấn.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất quặng vàng lớn nhất thế giới, với sản lượng đạt 377 tấn trong năm ngoái, theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc. Tuy dẫn đầu về sản lượng, nước này vẫn đứng sau Nam Phi, Australia và Nga về trữ lượng vàng đã được chứng minh.