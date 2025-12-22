Thái Lan tuyên bố về hướng đi mới sau khi giành 233 HCV ở SEA Games 33

Lý giải cho lý do phải gom rất nhiều HCV ở các môn thể thao lạ lẫm, ngoài chương trình thi đấu của Olympic, truyền thông cho rằng thể thao Thái Lan đang chịu áp lực lớn về việc lấy lại vị trí số một SEA Games, sau nhiều năm liên tiếp đánh mất vị trí này.

Phuriphon Boonsorn là niềm hy vọng lớn của Thái Lan trong môn điền kinh (Ảnh: Thairath).

Tờ Siam Sport của xứ sở chùa vàng viết: “Với 233 HCV, 154 huy chương bạc (HCB) và 112 huy chương đồng (HCĐ), lần đầu tiên sau những 10 năm, Thái Lan mới lấy lại vị trí số một tại SEA Games”.

“Lần gần nhất đoàn thể thao Thái Lan có được vị trí số một là tại SEA Games 28 được tổ chức ở Singapore năm 2015”, Siam Sport thông tin thêm.

Cũng ngay sau kỳ SEA Games bị phản ứng khá nhiều vì tổ chức nhiều môn lạ lẫm, đồng thời giành nhiều HCV ở các môn này, thể thao Thái Lan lập tức khẳng định họ sẽ quay lại với các môn trọng điểm, theo chương trình thi đấu của Olympic.

Thể thao Thái Lan sẽ tập trung cho các môn Olympic ở các kỳ đại hội thể thao quốc tế tới đây (Ảnh: Thairath).

Trước mắt các Thái Lan và các nền thể thao Đông Nam Á là Asiad lần thứ 20, diễn ra tại Nagoya Nhật Bản vào năm sau.

Phát biểu trước truyền thông Thái Lan, Tổng cục trưởng Tổng cục thể thao nước này (SAT) Kongsak Yodmani nói: “SAT sẽ tuyển chọn vận động viên (VĐV) nghiêm ngặt, tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Điều này sẽ khác hoàn toàn với các kỳ đại hội thể thao gần nhất của Thái Lan, kể cả so với Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc)”.

“Lần này, thể thao Thái Lan chỉ tập trung vào những VĐV có tiềm năng cao trong việc giành huy chương Asiad. Chúng tôi hướng đến việc giành kết quả ấn tượng hơn trước, chứ không nhắm đến số lượng VĐV tham dự đại hội”, người đứng đầu ngành thể thao Thái Lan Kongsak Yodmani nói thêm.

Asiad 20 sẽ diễn ra từ ngày 19/9/2026 đến 4/10/2026, tại Nagoya (Nhật Bản). Tổng cộng 41 môn thi đấu được tổ chức ở kỳ Á vận hội vào năm sau, trong đó có 32 môn nằm trong chương trình thi đấu của Olympic.