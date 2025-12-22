Thủ tướng giao nhiệm vụ cho quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng

Trưa ngày 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì công bố và trao Quyết định giao quyền Bộ trưởng Công Thương cho ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN).

Thủ tướng chúc mừng ông Lê Mạnh Hùng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm giữ trọng trách quan trọng - người đứng đầu Bộ Công Thương - bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đóng vai trò "trụ cột" của nền kinh tế, tiên phong dẫn dắt phát triển nền công nghiệp, thương mại, dịch vụ của đất nước.

Thủ tướng đánh giá thời gian ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, tập đoàn đã ổn định, khắc phục các vấn đề tồn đọng trước đây và phát triển rất tốt, trở thành tập đoàn đa quốc gia, tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Lê Mạnh Hùng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm giữ trọng trách quan trọng (Ảnh: Moit).

Do vậy, việc ông được giao đảm nhiệm trọng trách quyền Bộ trưởng - người đứng đầu ngành Công Thương thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của Bộ và ngành trong tương lai.

Thủ tướng khẳng định ngành Công Thương những năm qua không ngừng trưởng thành, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp lớn cho phát triển đất nước.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng, thời gian tới, sứ mệnh và yêu cầu đặt ra với ngành Công Thương tiếp tục rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Do đó, Thủ tướng đề nghị ông Hùng tiếp tục học hỏi, kế thừa, phát huy hơn nữa kinh nghiệm, thành quả các thế hệ đi trước, phát huy đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung triển khai thực hiện "6 tiên phong" đối với ngành.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng ông Hùng sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm của mình để góp phần đưa ngành Công Thương phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn mới...

Về phần mình, ông Lê Mạnh Hùng cho rằng, việc được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, trước sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Lê Mạnh Hùng - quyền Bộ trưởng Công Thương (Ảnh: Moit).

Đồng thời ông bày tỏ trân trọng Bộ trưởng tiền nhiệm Nguyễn Hồng Diên, người đã dành nhiều tâm sức, trí tuệ để lại cho ngành công thương một nền tảng quan trọng về thể chế, về tổ chức bộ máy và cả về đội ngũ cán bộ.

Ông Hùng cho rằng Bộ Công Thương được giao quản lý nhà nước trên phạm vi rất rộng và đa ngành; với nhận thức và ý thức trách nhiệm của mình, ông cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu và thành quả của Bộ Công Thương.

Đồng thời nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đặc biệt là các định hướng chiến lược về xây dựng ngành vững mạnh, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước.