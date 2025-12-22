Faker và T1 khuấy động không khí lễ hội eSport của VPBank

“Xin chào các fan (người hâm mộ) Việt Nam, tôi là Faker”

Từ sáng sớm 21/12, hơn 10.000 khán giả đã đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) check-in (đăng ký), biến VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled thành đại tiệc eSport đầy sắc màu game thủ. Người hâm mộ như không thể chờ đợi thêm được nữa - dù 16h Faker và các thành viên của T1 mới xuất hiện.

Lần đầu tiên, toàn bộ thành viên T1 có mặt tại Việt Nam gặp gỡ người hâm mộ (Ảnh: BTC).

Faker chào fan bằng tiếng Việt (Ảnh: BTC).

Biểu cảm của các tuyển thủ T1 khi bốc thăm vị trí thi đấu (Ảnh: BTC).

Faker (giữa) vẫn là người anh cả và linh hồn của của T1 (Ảnh: BTC).

Và đúng 16h, bầu không khí vỡ òa, fan vỡ òa khi Faker và từng thành viên T1 bước lên sân khấu.

“Xin chào các fan Việt Nam, tôi là Faker”, lời nói đầu tiên của Faker với khán giả Việt khiến cả khán phòng chìm trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Từng thành viên T1 vẫy tay chào người hâm mộ, biến khoảnh khắc tưởng như chỉ xuất hiện trên màn ảnh thành hiện thực sống động ngay tại Hà Nội.

Khán giả như “nổ tung” trước sự xuất hiện của T1 (Ảnh: BTC).

Sức nóng của lễ hội còn lan tỏa khắp mạng xã hội khi hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới theo dõi livestream dõi từng cử động của Faker, Doran, Oner, Keria, Peyz tại sự kiện.

Hơn 10.000 người hâm mộ đã đến sự kiện (Ảnh: BTC).

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, giấc mơ của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) tại Việt Nam đã trở thành hiện thực - được gặp trực tiếp thần tượng ngay tại Việt Nam. Độ hoành tráng của sân khấu khiến khán giả dù ngồi xa cũng cảm thấy như Faker đang ở ngay trước mắt.

“Tình yêu dành cho Faker như được đền đáp xứng đáng. Quá lâu để chờ ngày gặp Faker trực tiếp và nay đã thỏa ước mong”, một fan nữ dưới khán đài chia sẻ.

Không khí bùng nổ trong buổi fan meeting (gặp gỡ người hâm mộ) của T1 tại Việt Nam (Ảnh: BTC).

6 năm là khoảng thời gian quá dài cho một tình yêu không điều kiện. Với cộng đồng fan của Faker và T1 tại Việt Nam, việc được gặp trực tiếp thần tượng không còn là giấc mơ, mà là hành trình chờ đợi đầy cảm xúc.

“Kim chủ” VPBank và T1 hết mực chiều lòng người hâm mộ

Sự xuất hiện của Faker cùng các đồng đội T1 tại Việt Nam đã lan tỏa vượt khỏi biên giới. Hàng triệu bài đăng, bình luận, story của fan Việt, clip reaction (video tương tác) hài hước đã lập tức lan truyền, chia sẻ tốc độ ánh sáng khắp các nền tảng.

Trên khắp Facebook, X, Thread và TikTok, các hashtag #T1inVietnam, #ThePromiseFulfilled, #VPBankxT1… lan tỏa rộng rãi. Nhiều fanpage và người hâm mộ quốc tế còn thấy ngỡ ngàng trước những đặc quyền mà fan T1 tại Việt Nam đang nhận được.

Fan T1 tại Việt Nam nhận nhiều đặc quyền (Ảnh: BTC).

Bởi đây là lần đầu tiên, người hâm mộ quốc tế (trừ Hàn Quốc) được chiêm ngưỡng 5 cúp danh giá nhất của T1, bao gồm cúp vô địch Chung kết Thế giới 2016, LCK 2022, EWC 2024, MSI 2017 và LCK 2020; và được gặp linh vật phượng hoàng ATI - biểu tượng chiến thắng của T1 trong lần đầu tiên xuất ngoại. Đây là đặc quyền chưa từng có, ngay cả những cộng đồng eSports phát triển hàng đầu cũng chưa được trải nghiệm.

Ngay sau khi chào khán giả Việt, T1 có trận showmatch BO3 lịch sử với đội tuyển All-Star gồm những tinh hoa trong làng LMHT Việt Nam như Levi, SofM, Kiaya, Archie, Thầy Giáo Ba. Chiến thắng 2-1 chung cuộc thuộc về các tuyển thủ đến từ Việt Nam. Trận giao hữu trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với T1, All-Star Vietnam và khán giả theo dõi.

Người hâm mộ được trực tiếp xem các ngôi sao của T1 thi đấu tại Việt Nam (Ảnh: BTC).

Nhiều fan quốc tế đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi T1 đến Việt Nam. Không chỉ là fan meeting đầu tiên tại Đông Nam Á, T1 còn mang theo cả MC Lee Sung-hoon - gương mặt quen thuộc từng dẫn dắt loạt sự kiện nội bộ đình đám của đội, và Untara - cựu tuyển thủ T1 đồng thời là streamer nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc.

Sự xuất hiện của “cây nhà lá vườn” khiến cộng đồng quốc tế phải xuýt xoa: chỉ ở Việt Nam, T1 mới bung xõa hết cỡ, giao lưu tự nhiên như ở nhà. Cộng đồng người hâm mộ nức lòng trước sự đầu tư của VPBank và T1 với mức độ hoành tráng của lễ hội.