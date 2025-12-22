Giá vàng miếng tăng vọt lên 157,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 22/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 155,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là mức cao nhất của mặt hàng này.

Kết thúc phiên giao dịch tuần trước, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 154,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, vàng đã tăng 900.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay. Còn so với hồi đầu năm, giá vàng tăng gần gấp đôi.

Giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều với thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý giao dịch tại 4.395 USD/ounce, tăng 48 USD so với trước đó.

Các chuyên gia cho rằng việc giá vàng tăng vọt được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất sau đợt hạ 0,25% vào tuần trước, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn duy trì mạnh mẽ và đồng USD suy yếu, theo Reuters.

Giá kim loại quý đã tăng 67% kể từ đầu năm, nhờ các yếu tố như căng thẳng địa chính trị và thương mại, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng Trung ương, cũng như kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong năm tới.

Bên cạnh đó, USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn giảm, cũng góp phần hỗ trợ giá vàng khi kim loại quý này trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Hiện các nhà đầu tư định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm 2026, qua đó làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông Avi Gilburt, nhà phân tích kỹ thuật kỳ cựu và là người sáng lập đơn vị chuyên về giao dịch ElliottWaveTrader, xu hướng tăng giá vàng khởi phát từ giai đoạn đáy 2015-2016 đang dần đi tới hồi kết. Dù vàng vẫn còn dư địa tăng trong vài tháng tới, nhưng nhà đầu tư cần sẵn sàng cho một chu kỳ điều chỉnh kéo dài nhiều năm, có thể bắt đầu sớm từ năm sau.

“Đây không phải khởi đầu cho một chu kỳ mới”, ông Gilburt nhận định. “Rất có thể, chúng ta đang đứng trước đoạn kết của một chu kỳ tăng kéo dài”.

Nhà phân tích này từng dự báo khá chính xác đỉnh giá vàng năm 2011 và đáy năm 2015. Theo ông, đà tăng hiện tại là hệ quả của quá trình điều chỉnh sâu sau năm 2015 - giai đoạn thị trường chứng kiến làn sóng rút vốn khỏi các quỹ ETF vàng và sự suy giảm mạnh của nhu cầu đầu tư. Sau gần một thập kỷ, chu kỳ này đang có dấu hiệu cạn lực.

“Tôi cho rằng chúng ta đang tiến sát giai đoạn cuối. Năm 2026 nhiều khả năng sẽ đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ dài hạn đối với vàng và bạc, đồng thời mở ra một thị trường mới kéo dài nhiều năm sau đó”, ông Gilburt cho biết.

Trước quan điểm coi vàng là công cụ phòng vệ dài hạn, ông Gilburt lưu ý rằng diễn biến giá kim loại quý thường tuân theo các chu kỳ riêng biệt, không hoàn toàn phụ thuộc vào các luận điểm kinh tế vĩ mô phổ biến.

Ở góc nhìn ngắn hạn, khi giá vàng đang dao động quanh vùng hỗ trợ mới 4.300 USD/ounce, diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào yếu tố kỹ thuật. Ông đặc biệt theo dõi mốc kháng cự 4.383 USD/ounce. Nếu mốc này chưa bị phá vỡ, khả năng vàng sẽ chịu thêm một nhịp điều chỉnh mạnh, thậm chí lùi về vùng 3.800 USD/ounce.

“Nếu kịch bản đó xảy ra, đây sẽ là cơ hội mua vào rất hấp dẫn. Sau đó, thị trường có thể chứng kiến thêm một đợt tăng giá mạnh cuối cùng trước khi chu kỳ thực sự khép lại”, ông Gilburt nhấn mạnh.