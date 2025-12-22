Giá bạc lập kỷ lục mới, giá bán trong nước vượt 71 triệu đồng/kg

Giá bạc thế giới vừa thiết lập cột mốc lịch sử mới trong khi giá vàng duy trì đà tăng nhẹ, được thúc đẩy bởi sự cộng hưởng giữa bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tại thị trường trong nước, các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh biểu giá. Giá bạc niêm yết hiện đã chạm ngưỡng 68,8 triệu đồng/kg (mua vào) và vượt mốc 71 triệu đồng/kg (bán ra).

Giá bạc lập kỷ lục mới, trong nước giá bán ra vượt 71 triệu đồng/kg (Ảnh: DT).

Theo Bloomberg, trợ lực chính cho kim loại trắng đến từ dòng tiền đầu cơ mạnh mẽ và tình trạng khan hiếm nguồn cung sau đợt "ép bán khống" lịch sử hồi tháng 10. Tại sàn Thượng Hải, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai bạc cũng tăng vọt, tiệm cận mức đỉnh của những giai đoạn biến động mạnh nhất.

Trong khi đó, vàng giao ngay đang dao động quanh ngưỡng 4.345 USD/ounce, chỉ cách đỉnh lịch sử chưa đầy 40 USD. Thị trường đang đặt cược Fed sẽ có ít nhất hai đợt hạ lãi suất trong năm 2026. Mặt bằng lãi suất thấp vốn là "bệ đỡ" hoàn hảo cho các tài sản không mang lại lợi suất như kim loại quý.

Tính đến 7h37 sáng nay (giờ Singapore), giá bạc tiếp tục tăng 0,4%, lên mức 67,44 USD/ounce. Sức hấp dẫn của hầm trú ẩn này càng gia tăng khi Mỹ thắt chặt phong tỏa dầu mỏ với Venezuela và Ukraine có những động thái quân sự mới nhắm vào đội tàu vận tải của Nga tại Địa Trung Hải.

Nhà giao dịch Michael Matousek từ US Global Investors nhận định: “Vàng thường là kim loại dẫn dắt, nhưng trong 2 tháng qua, bạc đã chiếm lĩnh vai trò này”. Với mức tăng 132% trong năm nay, bạc hoàn toàn áp đảo mức tăng 65% của vàng, nhờ sự tiếp sức từ các quỹ ETF và làn sóng đầu cơ của nhà đầu tư cá nhân.