Chủ tịch PVN được giao quyền Bộ trưởng Công Thương

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định giao quyền Bộ trưởng Công Thương với Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) Lê Mạnh Hùng. Quyết định được Thủ tướng ký ngày 20/12, có hiệu lực cùng ngày.

Trước đó, chức vụ Bộ trưởng Công Thương do ông Nguyễn Hồng Diên đảm nhiệm. Các Thứ trưởng gồm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, ông Nguyễn Hoàng Long, ông Trương Thanh Hoài và bà Phan Thị Thắng.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973 tại Hưng Yên, hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN. Ông là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, là Tiến sỹ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.

Là người gắn bó hơn 20 năm với ngành dầu khí, được đào tạo chuyên môn về dầu khí, có kinh nghiệm và năng lực về quản trị, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý từ dự án đầu tư đến sản xuất kinh doanh, qua các mô hình ban quản lý dự án, công ty liên doanh, công ty cổ phần, Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và quản lý nhà nước tại Văn phòng Chính phủ.

Từ năm 2000, ông Lê Mạnh Hùng làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

Ông Lê Mạnh Hùng - quyền Bộ trưởng Công Thương (Ảnh: PVN).

Năm 2006, ông được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí. Năm 2007, ông Lê Mạnh Hùng quay trở lại PVN làm Phó Trưởng ban chế biến dầu khí.

Năm 2009, ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng Ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau. Tháng 3/2011, ông Hùng được bầu làm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Phân bón dầu khí Cà Mau nay là Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ năm 2013-2019, ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc PVN. Từ ngày 26/6/2019 đến tháng 12/2023, ông giữ chức Tổng Giám đốc PVN. Từ tháng 1/2024 đến nay ông Hùng giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn.