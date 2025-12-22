Hình ảnh trước giờ diễn ra Diễn đàn ESG Việt Nam 2025

Công tác tổ chức hiện đã bước vào giai đoạn hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 diễn ra vào 13h30 hôm nay (22/12) tại khách sạn Pullman, Hà Nội.

Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam đang khẩn trương rà soát các khâu cuối cùng nhằm bảo đảm diễn đàn diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

Toàn cảnh hội trường, nơi diễn ra diễn đàn đã được bố trí theo đúng kịch bản tổ chức. Không gian rộng rãi, trang trọng, sẵn sàng đón tiếp đông đảo chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và các tổ chức quan tâm đến thực thi ESG và phát triển bền vững.

Báo Dân trí khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

Hệ thống băng rôn, backdrop sự kiện cho Diễn đàn ESG 2025 chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” đã được lắp đặt tại các vị trí trung tâm, dễ nhận diện.

Song song với công tác trang trí, hệ thống âm thanh, ánh sáng đang được đội ngũ kỹ thuật kiểm tra, chạy thử kỹ lưỡng. Các thiết bị trình chiếu, micro, ánh sáng sân khấu được hiệu chỉnh nhằm bảo đảm chất lượng tốt nhất cho các bài tham luận, thảo luận và hoạt động tương tác trong khuôn khổ diễn đàn.

Ban Tổ chức chuẩn bị hệ thống tai nghe dành cho các khách mời khu vực bên dưới hội trường, bảo đảm mọi thông tin, nội dung trình bày tại diễn đàn đều được truyền tải đầy đủ và chính xác.

Từng công đoạn đều được chuẩn bị tỉ mỉ, triển khai chỉn chu nhằm bảo đảm chất lượng cao nhất cho chương trình.

Ở khu vực khán phòng, BTC đã hoàn tất việc chuẩn bị biển tên đại biểu, sắp xếp ghế ngồi theo sơ đồ, bảo đảm thuận tiện cho khách mời, diễn giả và báo chí tác nghiệp.

Chiếc cúp danh vị Vietnam ESG Awards 2025 mang logo ESG được thiết kế trang trọng, tinh tế, thể hiện dấu ấn và thông điệp của diễn đàn.

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 sẽ tập trung vào một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới là khoa học và công nghệ. Nội dung này được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 cũng chuẩn bị khu vực để khách dự sự kiện có thể giao lưu, thảo luận với các chuyên gia của Diễn đàn với nhiều chủ đề hấp dẫn liên quan thực thi ESG, ở phần giải lao của sự kiện.

Bên cạnh đó, Vietnam ESG Awards 2025 sẽ là điểm nhấn quan trọng. Các danh vị ghi nhận, tôn vinh doanh nghiệp, tổ chức tiên phong, có sáng kiến, kết quả nổi bật trong thực hiện các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các mô hình phát triển bền vững tiêu biểu.

Diễn đàn năm nay được tổ chức với chuỗi hoạt động trọng tâm, gồm các tham luận chuyên sâu, các phiên thảo luận đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của khoa học - công nghệ trong thúc đẩy thực hành ESG, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Các tiết mục nghệ thuật phục vụ sự kiện được tổng duyệt, hoàn thiện những khâu cuối cùng trước giờ khai mạc.

Vietnam ESG Awards 2025 sẽ phát hiện, đánh giá và tôn vinh những doanh nghiệp chất lượng hơn nữa, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố khoa học công nghệ - yếu tố đóng vai trò then chốt trong công cuộc vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.