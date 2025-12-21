Dự báo giá vàng sau khi lập mặt bằng giá cao mới

Kết thúc phiên giao dịch từ ngày 15/12 đến 20/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 154,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên đầu tuần, có thời điểm vàng miếng đạt kỷ lục 155,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) trước khi quay đầu giảm giá về mức hiện tại.

Trong khi đó, ở thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chốt tuần này ở mức 4.337,7 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng.

Tuần vừa rồi, số liệu công bố cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ cao nhất 4 năm và căng thẳng Mỹ - Venezuela khiến vàng bật tăng.

Theo báo cáo việc làm Mỹ đưa ra ngày 16/12, nền kinh tế này tạo thêm 64.000 việc làm trong tháng 11, cao hơn dự báo. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp lại tăng lên 4,6%. Thị trường lao động yếu đi có thể làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. Giá kim loại quý có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

"Các thị trường vẫn đang đặt cược Fed giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong nửa đầu năm 2026. Tâm lý này có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong giai đoạn đó", Bas Kooijman, CEO đơn vị chuyên về giao dịch DHF Capital nhận định.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Một báo cáo khác được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố sau đó cho thấy CPI tổng thể tháng 11 của Mỹ đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự kiến ​​3,1%. Trong khi đó, CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, cũng chỉ tăng 2,6%, thấp hơn mức dự kiến.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng những con số này có thể bị bóp méo do chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài. Điều này giúp đồng USD tăng giá ngày thứ 3 liên tiếp, làm giảm sự hấp dẫn của vàng.

Nhiều nhà đầu tư đã nghỉ lễ Noel và năm mới 2026. Do đó, khối lượng giao dịch vàng trong tuần tới được dự báo sẽ giảm mạnh, khiến giá vàng khó biến động mạnh, mà có thể sẽ điều chỉnh, tích lũy, tạo nền tăng cho đà tăng vào đầu năm 2026.

Nhận định về giá vàng thời gian tới, các nhà phân tích cho rằng, không có lý do gì để nghĩ rằng thị trường sẽ chứng kiến một đợt bán tháo mạnh vàng trong năm tới. Chính sách giảm lãi suất của Fed trong bối cảnh nợ công Mỹ đang ở mức kỷ lục và tiếp tục gia tăng khiến giá kim loại quý có thể sẽ lập kỷ lục mới ở mức 4.400 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.

Các chuyên gia cũng cho rằng, biên độ giá dài hạn mới của vàng sẽ nằm trong khoảng từ 3.500 đến 4.400 USD/ounce.

Một trong những động lực khác thúc đẩy giá vàng tăng là báo cáo mới nhất từ Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 12 ở mức 52,9 điểm - chỉ tăng nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn ở mức thấp lịch sử, phản ánh lo ngại về lạm phát kéo dài và sức mua giảm sút.

Giới phân tích nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực nhờ kỳ vọng Mỹ nới lỏng chính sách và bất ổn toàn cầu. Nhà đầu tư nên theo dõi sát dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới để đánh giá triển vọng thị trường.

Trên Kitco News, nhiều chuyên gia nhận định, năm 2026, giá vàng có thể tiếp tục đi lên nhưng với tốc độ chậm hơn, dự báo ở mức 4.800-5.000 USD/ounce; trong đó RBC Capital Markets đưa ra khung 4.500-5.000 USD với xu hướng nghiêng vào cuối năm.

TD Securities nhận định giá vàng vẫn ở trong một chu kỳ tăng dài hạn vững chắc và có nhiều dư địa để lập các mức đỉnh mới. Môi trường lãi suất toàn cầu thấp hơn, xu hướng suy yếu giá trị tiền tệ, cùng nhu cầu đa dạng hóa tài sản trong bối cảnh bất ổn kinh tế - tài chính sẽ tiếp tục là những động lực cốt lõi thúc đẩy giá vàng đi lên.

TD Securities dự báo vàng có thể vượt mốc 4.400 USD/ounce ngay trong nửa đầu năm sau, qua đó thiết lập mức cao kỷ lục mới theo quý.