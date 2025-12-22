Trong đó, có Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) thông báo 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả là 30%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng.

Với gần 380 triệu cổ phiếu lưu hành, Hoá chất Đức Giang sẽ chi khoảng 1.140 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 15/1/2026. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Đào Hữu Huyền dự kiến nhận 209 tỷ đồng (hiện ông Huyền đang nắm 18,4% vốn). Còn bà Ngô Thị Ngọc Lan - em dâu Chủ tịch - giữ 6,6% vốn sẽ “bỏ túi” 75 tỷ đồng, ông Đào Hữu Kha - em trai Chủ tịch - sở hữu gần 6% vốn sẽ nhận về 68 tỷ đồng.

Mã DGC là cổ phiếu được quan tâm mạnh trong tuần qua, khi liên tục giảm sàn 3 phiên liên tiếp, vốn hoá mất hàng nghìn tỷ đồng.

Một thành viên của Hoá chất Đức Giang là Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam (mã chứng khoán: PAT) cũng sắp tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 100% (1 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/12.

PAT hiện có 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là 250 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 15/1/2026.

Hoá chất Đức Giang cùng 20 doanh nghiệp chốt ngày “chia tiền” cho cổ đông (Ảnh: DT).

Ngoài ra, cổ đông Công ty cổ phần Thống Nhất (mã chứng khoán: BAX) cũng sẽ nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/12, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 24/12. Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra trả cổ tức là 16,4 tỷ đồng.

Hai cổ đông lớn nhất của BAX là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai giữ 36,07% vốn và Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa sở hữu 29,52% vốn sẽ hưởng lợi lớn nhất từ đợt chi trả này, lần lượt nhận về 5,9 tỷ đồng và 4,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thủy điện Sê San 4A (mã chứng khoán: S4A), Dệt may Huế (mã chứng khoán: HDM)… cũng chốt chia cổ tức trong tuần này.