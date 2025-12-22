5 loại cây cảnh đem may mắn cho không gian sống đầu năm mới

Khi năm mới đang cận kề, tâm lý chung của người Việt là muốn dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để “tống cựu nghênh tân”. Bên cạnh việc sắp đặt nội thất, việc mời gọi thiên nhiên vào nhà thông qua những chậu cây mang ý nghĩa biểu tượng là cách đơn giản nhất để kích hoạt năng lượng tích cực.

Theo quan niệm Á Đông, một chậu cây xanh tốt không chỉ làm đẹp tổ ấm mà còn là điềm lành báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa. Dựa trên tư vấn từ các chuyên gia làm vườn và thiết kế nội thất hàng đầu thế giới, dưới đây là 5 "ứng cử viên" sáng giá nhất cho không gian nhà bạn dịp đầu năm này.

Cây kim ngân - Biểu tượng của sự thịnh vượng

Đúng như tên gọi, kim ngân là lựa chọn kinh điển để cầu mong sự giàu sang và sung túc. Đặc điểm thú vị của kim ngân là phần thân thường được tết vào nhau như bím tóc. Trong phong thủy, hình dáng này tượng trưng cho sự gắn kết chặt chẽ, giúp gia chủ khóa chặt tài lộc, tránh thất thoát tiền của.

Kim ngân được cho là mang lại sự thịnh vượng và năng lượng tích cực (Ảnh: Bloomscape).

Về cách chăm sóc, kim ngân khá dễ tính. Bạn nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ mạnh, ví dụ như gần cửa sổ phòng khách. Cây ưa đất thoát nước tốt và không cần tưới quá thường xuyên. Mẹo nhỏ cho bạn là chỉ tưới khi kiểm tra thấy lớp đất mặt (khoảng 2-3 cm) đã khô hẳn. Việc tưới quá nhiều có thể khiến rễ bị úng, điều kiêng kỵ trong những ngày đầu năm.

Trúc phú quý - Năng lượng của sự cân bằng

Trúc phú quý gần như là gương mặt thân quen trên bàn thờ gia tiên hoặc bàn trà của người Việt mỗi dịp Tết. Không chỉ mang vẻ đẹp thanh tao, loài cây này còn đại diện cho sự cân bằng, hài hòa ngũ hành. Số lượng thân cây trong một bình cũng ẩn chứa thông điệp riêng: 3 thân cho hạnh phúc, 5 thân cho sức khỏe và 8 thân cho tài lộc dồi dào.

Trúc phú quý được tin là mang lại sự cân bằng, hài hòa và thịnh vượng (Ảnh: Veranda).

Loài cây này có thể trồng trong đất hoặc trồng thủy sinh đều đẹp. Tuy nhiên, nếu trồng trong nước, bạn cần lưu ý thay nước mỗi tuần một lần để tránh lăng quăng, muỗi phát sinh. Sử dụng nước lọc hoặc nước mưa sẽ tốt hơn nước máy, giúp rễ cây luôn trắng muốt và khỏe mạnh, giữ cho vận khí trong nhà luôn trong sạch, hanh thông.

Lan hồ điệp - Nữ hoàng của sự sang trọng

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu bỏ qua hoa lan trong danh sách này. Được mệnh danh là loài hoa của sự vương giả, lan hồ điệp mang đến vẻ đẹp rực rỡ nhưng đầy khí chất. Các chuyên gia đánh giá rằng, sự hiện diện của hoa lan trong phòng khách không chỉ nâng tầm đẳng cấp cho ngôi nhà mà còn thu hút những luồng năng lượng tích cực, may mắn cho gia chủ.

Hoa lan luôn là “nữ hoàng dạ tiệc” và còn mang lại may mắn (Ảnh: Bloomscape).

Nhiều người e ngại hoa lan khó chăm sóc, nhưng thực tế lan hồ điệp khi trồng trong nhà lại khá bền bỉ. Chúng ưa ánh sáng nhẹ và độ ẩm vừa phải. Một chậu lan nở rộ đúng dịp đầu năm được tin là báo hiệu một năm mới viên mãn, vạn sự như ý.

Hồng môn - Sắc đỏ may mắn đầu năm

Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm nhấn màu sắc để làm bừng sáng không gian thì hồng môn là lựa chọn hoàn hảo. Với sắc đỏ thắm đặc trưng của hoa, loài cây này như được sinh ra để dành cho dịp Tết Nguyên Đán. Màu đỏ trong văn hóa Việt Nam tượng trưng cho may mắn, hỷ sự và năng lượng tràn đầy.

Màu đỏ của hồng môn tượng trưng cho vận may và sự thịnh vượng (Ảnh: Shutterstock).

Hồng môn ra hoa quanh năm và có khả năng lọc không khí ấn tượng, giúp loại bỏ các khí độc hại như ammonia hay formaldehyde. Đặt một chậu hồng môn ở góc làm việc hoặc phòng khách vừa giúp thanh lọc không gian, vừa như một lời khẳng định về sự phát triển rực rỡ trong sự nghiệp năm tới.

Lan ý - Sự bình yên và thuần khiết

Giữa cuộc sống hối hả, lan ý mang lại cảm giác bình yên đúng như tên gọi tiếng Anh của nó. Loài cây này nổi bật với những bông hoa trắng muốt vươn thẳng, tượng trưng cho sự thuần khiết và vươn lên mạnh mẽ. Trong phong thủy, lan ý còn có tác dụng hóa giải sát khí, giúp cân bằng trường năng lượng trong nhà.

Lan ý không chỉ là biểu tượng của sự bình yên, mà còn đại diện cho sự thuần khiết và thịnh vượng (Ảnh: Lauren Quinn).

Lan ý cũng là một máy lọc không khí tự nhiên xuất sắc. Cây rất "thông minh" khi biết cách giao tiếp với chủ nhân: khi lá hơi rũ xuống là lúc cây đang khát nước. Chỉ cần tưới nước, lá sẽ tươi tắn trở lại rất nhanh. Thỉnh thoảng, bạn hãy dùng khăn ẩm lau nhẹ lá cây để loại bỏ bụi bẩn, giúp cây quang hợp tốt hơn và giữ mãi vẻ xanh mướt mắt.