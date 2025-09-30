Có nên đầu tư bạc: Nhà đầu tư hào hứng, chuyên gia hỏi "rồi bán ai mua"

Trên thế giới, giá bạc vượt 46,5 USD/ounce, tăng gần 63% từ đầu năm (gấp rưỡi so với mức tăng giá của vàng), đồng thời là mức tăng hàng năm mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong nước, giá bạc bán ra đang ở mức 1,8 triệu đồng/lượng.

Theo đó, với nhà đầu tư bạc, một tuần qua người mua đã lãi 7,3%. Với hiệu suất cao hơn đầu tư vàng, nguồn cung dồi dào, giá dự báo tiếp tục tăng, rất nhiều người đã và đang cân nhắc tích luỹ bạc.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, chị Nguyễn Thảo (Hà Đông, Hà Nội), nhà đầu tư cá nhân, đồng thời là quản trị viên (admin) một hội nhóm trên mạng xã hội cho biết, chị bắt đầu mua bạc vào tháng 7/2024 khi giá ở 29 triệu đồng/kg và dự đoán giá bạc có thể vẫn tăng trong dài hạn.

“Tôi biết đến bạc từ khá lâu thông qua việc sưu tầm các sản phẩm bạc nguyên chất nhưng việc mua tích trữ bắt đầu từ tháng 7/2024 khi có doanh nghiệp trong nước sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm bạc tích trữ. Thời điểm bạc đã tăng lên hơn 49 triệu đồng/kg như hiện tại, tôi vẫn đang giữ bạc và chưa có ý định chốt lời”, chị Thảo nói.

Cũng theo chị Thảo, vì mua đều theo hướng tích sản nên thời điểm giá bạc 20 triệu, 30, 40 triệu đồng/kg, chị vẫn mua và tiếp tục đặt mục tiêu gia tăng tỷ trọng. Theo chị Thảo, bạc có thể tăng giá trong dài hạn do được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng tốc từ quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, bất ổn chính trị, lạm phát…

Mới đây, Bộ Nội vụ Mỹ đề xuất bổ sung kim loại quý này vào danh sách: “kim loại quan trọng - critial metal” lần đầu tiên trong lịch sử. “Việc các tổ chức lớn đầu tư vào bạc cũng là yếu tố thúc đẩy giá, nổi bật như “gã khổng lồ” Blackrock đã mua gần 1,3 tỷ USD bạc từ đầu năm 2025 đến nay thông qua quỹ ETF iShares Silver Trust, quy mô quỹ này hiện khoảng 22 tỷ USD”, admin nhóm “Yêu bạc nghiện vàng” nói thêm.

Trong khi đó, chị Thanh Phương (Bình Thạnh, TPHCM) cho biết khi không mua được vàng, chị cũng có suy nghĩ đầu tư bạc theo lời khuyến nghị của bạn bè. Tuy nhiên, không có thời gian tìm hiểu kỹ về kim loại này cũng như e ngại về tính chất nặng của bạc và số lượng mua lớn nên chị còn ngần ngại.

Ở diễn biến khác, nhiều nhà đầu tư, đặc biệt tầm trung niên trở lên, khi được hỏi tại sao không đầu tư bạc thay vì vàng trong bối cảnh này, họ từ chối bởi tâm lý “bạc bẽo” vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức.

Chuyên gia nhấn mạnh tính thanh khoản, “không nên bỏ trứng vào một rổ” (Ảnh: DT).

Chuyên gia đặt câu hỏi về tính thanh khoản của bạc, bán ai mua

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, nhận định giá bạc tăng cao do có sự ức chế từ thị trường vàng. Ông Hiếu khá bất ngờ khi giá vàng thế giới đã vượt 3.800 USD/ounce, giá trong nước lập đỉnh mới với 136,5 triệu đồng/lượng. Hiện nguồn cung vàng trong nước hạn chế khiến nhà đầu tư ức chế, dẫn đến đổ tiền vào bạc như một loại tài sản thay thế.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh bạc khác với vàng. Dù cùng là kim loại quý, song bạc không có giá trị cao bằng vàng, tính thanh khoản cũng thấp hơn vàng, khả năng bảo toàn vốn không bằng vàng. Đó là lý do bạc xưa nay không được chú ý như vàng.

Còn hiện tại, bạc lợi thế hơn vàng do có nguồn cung dồi dào, không bị giới hạn bởi những quy định pháp lý. Ông Hiếu khuyến nghị nhà đầu tư nên có sự phân bổ danh mục đầu tư, không nên “bỏ hết trứng vào một rổ”.

TS. Châu Đình Linh, chuyên gia kinh tế - tài chính, cho biết về kim loại, bạc là một tài sản có nhu cầu thực, có cả tính chất đầu tư lẫn đầu cơ.

Về nhu cầu thực, ông Linh dẫn chứng bạc đang khá hữu dụng trong việc sản xuất chất bán dẫn, năng lượng sạch, pin… Mặt khác, bạc trên thế giới là hàng hoá đặc biệt được giao dịch trên rất nhiều sàn, với nhiều hình thức đa dạng như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, thị trường bạc còn nhỏ so với vàng, nhu cầu làm trang sức từ bạc cũng thấp hơn vàng rất nhiều.

"Bạc tính thanh khoản thấp, hiện chỉ có một vài đơn vị giao dịch. Người Việt Nam có thói quen tích vàng hơn là bạc", ông Linh nói. Nên nếu đầu tư, ông Linh nhấn mạnh cần xem xét kỹ vào yếu tố thanh khoản: “Khi muốn bán ai sẽ mua?”.

Dù rằng, hiệu suất sinh lời của bạc đang khá hấp dẫn, cao hơn vàng. Song, chuyên gia cũng cảnh báo việc tăng giá quá nóng đi kèm với rủi ro giảm giá cũng nhanh. Do đó, vị này khuyến nghị nên cân nhắc nhiều yếu tố để có quyết định đầu tư phù hợp.

Trên thế giới, nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất năng lượng mặt trời tại Trung Quốc được cho là nguyên nhân chính đẩy nhu cầu bạc tăng cao nhằm phục vụ sản xuất tấm pin quang điện.

Song song, lo ngại thiếu hụt nguồn cung bạc toàn cầu cũng góp phần làm gia tăng áp lực tăng giá. Theo báo cáo của ngân hàng Nomura, năm 2024 nhu cầu bạc cho công nghiệp đạt mức cao kỷ lục 680,5 triệu ounce, tổng nhu cầu bạc là 1.164,1 triệu ounce. Trong khi đó, nguồn cung bạc toàn cầu năm đó chỉ đạt 1.015,1 triệu ounce, dẫn tới sự thiếu hụt 148,9 triệu ounce bạc.

Nomura dự báo nhu cầu bạc toàn cầu năm nay sẽ đạt 1.148,3 triệu tấn, trong khi nguồn cung chỉ đạt 1.030,6 triệu tấn. Theo Nomura, nhu cầu bạc tăng mạnh ở ba lĩnh vực: năng lượng tái tạo, xe điện, và điện tử. Trong đó, Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng tế bào quang điện loại N có hàm lượng bạc cao. Dự báo, thị trường bạc toàn cầu sẽ thiếu cung 117,6 triệu tấn, đánh dấu năm thiếu hụt thứ 5 liên tiếp.

Giá bạc tăng 63% từ đầu năm đến nay (Ảnh: EconomicTradings).

Bank of America (BofA) chỉ ra rằng tổng vốn hóa của ngành khai thác vàng/bạc vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh năm 2011, cho thấy tiềm năng tăng trưởng khổng lồ. Họ dự báo giá vàng có thể đạt 4.000 USD/ounce vào năm 2026, tạo ra môi trường cực kỳ thuận lợi cho bạc.