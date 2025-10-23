Giá thu mua vàng giảm gần 5 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h ngày 23/10, vàng miếng SJC và nhẫn ghi nhận giảm mạnh so với phiên trước đó.

Cụ thể, vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 146,6 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,6 triệu đồng/lượng - giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn bán ra giảm 3,9 triệu đồng/lượng. Hiện, chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn đang ở 145,4-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra. Một thương hiệu tại Hà Nội thậm chí giảm đến 6,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang ở mức 4.095,1 USD/ounce, tương đương khoảng 130,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã có phiên giảm mạnh do áp lực bán tiếp diễn từ đợt giảm mạnh. Theo các chuyên gia, sự điều chỉnh của vàng không phải là điều bất ngờ khi kim loại này đã liên tục tăng giá từ đầu năm.

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Sau đợt tăng giá mạnh mẽ trong vài tuần qua, việc nhà đầu tư chốt lời trước báo cáo CPI là điều dễ hiểu”.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, phần lớn tổ chức dự báo rằng, thị trường vàng thế giới vẫn trong xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn, do nhu cầu với mặt hàng này còn rất lớn, đến từ ngân hàng trung ương các nước, các quỹ ETF vàng, các tổ chức tài chính và cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.099 đồng.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở 23.895-26.303 đồng.