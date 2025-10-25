Giá vàng quay đầu giảm 1 triệu đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 146,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch 2 chiều mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn đang giao dịch ở mức 145,4-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm mạnh ở cả chiều ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua, bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 25/10 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.110 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng giá liên tiếp khi chịu áp lực bán mạnh sau khi liên tục đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Kim loại quý này đã giảm 5,4% vào đầu tuần, đánh dấu mức giảm trong ngày lớn nhất trong nhiều năm.

Sự sụt giảm trên trùng hợp với việc nhà đầu tư rút vốn đáng kể khỏi các quỹ ETF vàng, vốn đã chứng kiến ​​mức giảm lượng nắm giữ trong một ngày lớn nhất trong năm tháng.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn tăng khoảng 55% từ đầu năm đến nay, với sự hỗ trợ cơ bản đến từ căng thẳng thương mại đang diễn ra. Rủi ro địa chính trị vẫn còn tồn tại sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga nhằm gây sức ép buộc Moscow ngừng bắn ở Ukraine.

Giới chuyên gia nhận định, mặc dù sự giảm giá đột ngột khiến một số nhà đầu tư lo lắng, nhưng đợt điều chỉnh này là một bước cần thiết trong thị trường vàng dự báo còn tăng trưởng mạnh mẽ.

Tỷ giá USD ổn định

Phiên cuối tuần 25/10, đồng USD gần như đi ngang khi dữ liệu mới cho thấy lạm phát tại Mỹ thấp hơn kỳ vọng, củng cố niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tuần tới.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD giữ nguyên ở mức 25.098 đồng.