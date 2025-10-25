Điều dưỡng: Nghề của trái tim và lòng nhân ái

Ngày 25/10, lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam (1990–2025) đã diễn ra ở Bệnh viện Bạch Mai. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đánh giá cao những cống hiến thầm lặng mà vô cùng cao quý của đội ngũ điều dưỡng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam trao tặng tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu cho các cá nhân (Ảnh: Thế Anh).

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, qua 35 năm phát triển, Hiệp hội đã tham mưu, đề xuất nhiều chính sách, tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng y đức, góp phần xây dựng hình ảnh người điều dưỡng tận tụy, nhân văn, trách nhiệm.

Điều dưỡng là người tiếp xúc, gần gũi nhiều nhất với người bệnh (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai).

"Trong những thời khắc thử thách của đại dịch COVID-19, đội ngũ điều dưỡng đã không quản gian khó, hy sinh thầm lặng, ngày đêm đồng hành cùng người bệnh, góp phần quan trọng vào thành công trong công tác phòng, chống dịch", Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh, trong suốt 35 năm phát triển, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam đã khẳng định vai trò của lực lượng nòng cốt trong hoạt động chăm sóc toàn diện người bệnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ, nghề điều dưỡng là nghề của trái tim và lòng nhân ái (Ảnh: Thế Anh).

Mỗi ngày, hàng nghìn điều dưỡng trong các cơ sở y tế trên toàn quốc vẫn miệt mài chăm sóc người bệnh, từ khâu tiếp đón, cấp cứu, hồi sức, chăm sóc sau mổ, đến công tác y tế cộng đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19, đội ngũ điều dưỡng đã kiên cường nơi tuyến đầu, chăm sóc người bệnh trong điều kiện khắc nghiệt, đối mặt rủi ro nhưng vẫn trọn vẹn y đức và trách nhiệm.

“Nghề điều dưỡng là nghề của trái tim và lòng nhân ái. Không chỉ chăm sóc thể chất, người điều dưỡng còn xoa dịu nỗi đau tinh thần, lan tỏa năng lượng tích cực, trở thành người lắng nghe, người chia sẻ, người đồng hành, người truyền cảm hứng và là cầu nối niềm tin.

Điều dưỡng là người ở lại khi bệnh nhân tuyệt vọng, là bàn tay nắm chặt khi người bệnh đau đớn, và là nụ cười đầu tiên khi người bệnh bình phục", PGS Cơ nói.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong thời kỳ bùng nổ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) đang thay đổi phương thức điều trị và chăm sóc sức khỏe, vai trò của người điều dưỡng càng trở nên quan trọng.

Bệnh viện Bạch Mai đang tiên phong triển khai chuyển đổi số toàn diện, trong đó công tác điều dưỡng là một trụ cột quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và trải nghiệm người bệnh. Bệnh viện chú trọng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều dưỡng, hướng tới mô hình điều dưỡng “Thân thiện - Tận tâm - Chu đáo - Chuyên nghiệp - Nhân văn.”

Thứ Trưởng Bộ Y tế mong muốn Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam tiếp tục mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; xây dựng hình ảnh người điều dưỡng Việt Nam trong thời kỳ mới, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tận tâm, nhân ái, có đạo đức nghề nghiệp, biết sẻ chia, lan tỏa giá trị nhân văn của ngành y tế.

Song song đó đẩy mạnh hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật, đào tạo từ các tổ chức điều dưỡng khu vực và thế giới, để khẳng định vị thế điều dưỡng Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu; phát huy vai trò phản biện chính sách.

Theo đó, Hiệp hội cần chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp, đóng góp vào việc hoàn thiện chiến lược phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe toàn dân.