Trước khi bị bắt tạm giam, ca sĩ Lương Bằng Quang kinh doanh gì?
(Dân trí) - Ca sĩ Lương Bằng Quang vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa hối lộ. Ông là chủ, cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau và có quy mô hàng chục tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội Môi giới hối lộ. Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Đáng chú ý, ông Lương Bằng Quang là chủ, cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau và có quy mô hàng chục tỷ đồng.
Cụ thể, vào tháng 2/2024, ông Lương Bằng Quang cùng với ông Mã Tuấn Vũ lập nên Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group (Sugar Group) có địa chỉ tại quận 5, TPHCM.
Doanh nghiệp giới thiệu có 41 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày với chi tiết gồm khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Sau nhiều lần thay đổi, ông Lương Bằng Quang hiện nắm tỷ lệ sở hữu tương đương 20% vốn góp.
Ngoài ra, theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tháng 1/2016, Lương Bằng Quang thành lập Công ty cổ phần Lương Bằng Quang. Công ty có trụ sở ban đầu tại phường Bến Thành, quận 1 (TPHCM). Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.
Công ty này còn đăng ký các ngành nghề kinh doanh khác như nhà hàng, quán ăn, dịch vụ phục vụ đồ uống, bán buôn băng, đĩa CD, DVD, bán buôn nhạc cụ, hoạt động của các trung tâm thể dục, thể hình.
Vốn điều lệ đăng ký thành lập là 1,9 tỷ đồng. Trong đó, Lương Bằng Quang góp 950 triệu đồng, tương đương 50% vốn điều lệ. Vũ Đỗ Vỹ Bình góp 475 triệu đồng, tương đương 25% vốn điều lệ. Bà Lâm Thị Mai (mẹ Lương Bằng Quang) góp 475 triệu đồng, tương đương 25% vốn điều lệ.
Đến tháng 4/2016, doanh nghiệp này đổi hình thức kinh doanh sang Công ty TNHH Lương Bằng Quang. Tháng 1/2018, công ty đổi trụ sở chính về phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Doanh nghiệp đăng ký thuế có 5 lao động.
Trong bản thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh vào tháng 5/2023, công ty của Lương Bằng Quang đã đổi ngành nghề kinh doanh chính sang nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động và 35 ngành nghề khác.
Hồi tháng 2, công ty này chuyển trụ sở chính về tòa nhà Pearl Plaza, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tới tháng 3 vừa qua, doanh nghiệp tăng vốn lên 10,2 tỷ đồng.
Trước đó, theo điều tra, Ngân 98 lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa hoạt động nhưng thực chất tự điều hành toàn bộ kinh doanh, tài chính. Bị can ký hợp đồng gia công với các công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen cùng loại.
Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 đổi sang Công ty Nanotesla để tiếp tục sản xuất, song hai đơn vị thực chất cùng một hệ thống. Các sản phẩm dạng gói không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán tràn lan qua website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98.
Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, cô thu về khoảng 120 tỷ đồng từ việc kinh doanh trái phép này.
Kết luận giám định và định giá đối với lô hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm, nhà chức trách xác định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe X1000 dạng hộp, trị giá gần 600 triệu đồng là hàng giả; 3 sản phẩm Collagen dạng gói là hàng giả có chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein, theo quy định tại Khoản 3, Nghị định số 98 của Chính phủ vì có chỉ tiêu thành phần chất lượng không đúng so với bảng công bố chất lượng sản phẩm và trên bao bì sản phẩm.
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.