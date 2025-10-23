Trước khi bị bắt tạm giam, ca sĩ Lương Bằng Quang kinh doanh gì?

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội Môi giới hối lộ. Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Đáng chú ý, ông Lương Bằng Quang là chủ, cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau và có quy mô hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, vào tháng 2/2024, ông Lương Bằng Quang cùng với ông Mã Tuấn Vũ lập nên Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group (Sugar Group) có địa chỉ tại quận 5, TPHCM.

Doanh nghiệp giới thiệu có 41 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày với chi tiết gồm khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Sau nhiều lần thay đổi, ông Lương Bằng Quang hiện nắm tỷ lệ sở hữu tương đương 20% vốn góp.

Ca sĩ Lương Bằng Quang tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tháng 1/2016, Lương Bằng Quang thành lập Công ty cổ phần Lương Bằng Quang. Công ty có trụ sở ban đầu tại phường Bến Thành, quận 1 (TPHCM). Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Công ty này còn đăng ký các ngành nghề kinh doanh khác như nhà hàng, quán ăn, dịch vụ phục vụ đồ uống, bán buôn băng, đĩa CD, DVD, bán buôn nhạc cụ, hoạt động của các trung tâm thể dục, thể hình.

Vốn điều lệ đăng ký thành lập là 1,9 tỷ đồng. Trong đó, Lương Bằng Quang góp 950 triệu đồng, tương đương 50% vốn điều lệ. Vũ Đỗ Vỹ Bình góp 475 triệu đồng, tương đương 25% vốn điều lệ. Bà Lâm Thị Mai (mẹ Lương Bằng Quang) góp 475 triệu đồng, tương đương 25% vốn điều lệ.

Đến tháng 4/2016, doanh nghiệp này đổi hình thức kinh doanh sang Công ty TNHH Lương Bằng Quang. Tháng 1/2018, công ty đổi trụ sở chính về phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Doanh nghiệp đăng ký thuế có 5 lao động.

Trong bản thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh vào tháng 5/2023, công ty của Lương Bằng Quang đã đổi ngành nghề kinh doanh chính sang nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động và 35 ngành nghề khác.

Hồi tháng 2, công ty này chuyển trụ sở chính về tòa nhà Pearl Plaza, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tới tháng 3 vừa qua, doanh nghiệp tăng vốn lên 10,2 tỷ đồng.