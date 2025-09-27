Giá bạc tăng kỷ lục, vượt hiệu suất đầu tư vàng do đâu?

Giá bạc trên thị trường thế giới đã vượt mốc 46 USD/ounce và đang tiến gần với mốc 47 USD/ounce, tăng 59% từ đầu năm tới nay (trong khi giá vàng tăng hơn 40%). Đây cũng là mức tăng hàng năm mạnh nhất của giá kim loại quý này trong vòng 10 năm trở lại đây.

Lần gần đây nhất giá bạc tăng như một hiện tượng là vào năm 2020, khi giá tăng khoảng 44% trong vòng một năm. Cũng trong năm đó, giá bạc tăng thế giới tăng khoảng 24%.

Theo giới phân tích, diễn biến của giá bạc trong vòng một thập kỷ qua là câu chuyện của những thay đổi lớn. Giai đoạn 2010-2020, thị trường bạc thế giới chứng kiến nhu cầu yếu và sản lượng dư thừa, dẫn tới sự trầm lắng của giá bạc. Nhưng từ năm 2021, bức tranh đã thay đổi hoàn toàn, với nhu cầu công nghiệp đối với bạc có sự gia tăng mạnh mẽ.

Giá bạc tăng kỷ lục (Ảnh: EconomicTradings).

Năm 2024, nhu cầu bạc cho công nghiệp đạt mức cao kỷ lục 680,5 triệu ounce, dẫn tới tổng nhu cầu bạc là 1.164,1 triệu ounce. Trong khi đó, nguồn cung bạc toàn cầu năm đó chỉ đạt 1.015,1 triệu ounce, dẫn tới sự thiếu hụt 148,9 triệu ounce bạc, ghi nhận tại một báo cáo của ngân hàng Nomura.

Theo Nomura, nhu cầu bạc tăng mạnh ở 3 lĩnh vực gồm năng lượng tái tạo, xe điện, và điện tử. Trong đó, Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng tế bào quang điện loại N có hàm lượng bạc cao. Nhu cầu sử dụng bạc trong thương mại đã tăng vọt một cách ổn định trong vài năm qua, với việc kim loại này dẫn đầu trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, trang sức và chip AI.

Nomura dự báo nhu cầu bạc toàn cầu năm nay sẽ đạt 1.148,3 triệu tấn, trong khi nguồn cung chỉ đạt 1.030,6 triệu tấn.

Trong một ghi chú, các chiến lược gia Dominic Schnider và Wayne Gordon của UBS cho biết, giá bạc có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại. Theo UBS, các yếu tố chính đang thúc đẩy đợt tăng giá của bạc bao gồm căng thẳng địa chính trị gia tăng, thâm hụt ngân sách của Mỹ và triển vọng cắt giảm lãi suất.

Theo đà tăng của giá bạc thế giới, giá bạc tại Việt Nam cũng ghi nhận mức đỉnh mới. Giá bạc miếng 999 niêm yết ở ngưỡng 1,713-1,766 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 33.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.