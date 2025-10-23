Làm gì khi giá vàng giảm mạnh?

Sáng nay (23/10), giá vàng trong nước tiếp tục giảm, hiện đã dưới mốc 150 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Cùng với đà giảm của thế giới, giá vàng trong nước có phiên thứ hai điều chỉnh.

Thống kê cho thấy so với mức giá cao nhất những ngày qua, người mua vàng nhẫn có thể đã chịu lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng. Hiện nay, dù cung vàng đã có trở lại, song khảo sát của phóng viên Dân trí ghi nhận người dân không ùn ùn đem bán như thông tin mạng xã hội đăng tải.

Không có cảnh người dân ùn ùn đem bán (Ảnh: Phương Quyên).

Ghi nhận tại cửa hàng SJC Nguyễn Thị Minh Khai tại TPHCM sáng nay cho thấy cảnh người dân xếp hàng đã không còn. Đại diện Công ty SJC cũng cho biết không có tình trạng người dân mang vàng ra bán.

Các chuyên gia cho rằng, nguồn cung vàng trong nước vẫn còn hạn hẹp, do đó vẫn có số đông đang canh để mua vào tích luỹ.

Chị P.T (ngụ tại TPHCM) cho biết những ngày qua theo dõi diễn biến giá vàng rất sát. Thấy vàng giảm và có người quen ngỏ ý bán lại, nhưng chị P.T chia sẻ sẽ chờ đợi và theo dõi thêm mới quyết định mua vào.

Là người tích luỹ vàng thật, một khách hàng thậm chí kiến nghị trong giai đoạn này khi giao dịch vàng quá mất thời gian và bất tiện. Công việc bận rộn, thời tiết mưa nắng thất thường, người này đề nghị mở sàn giao dịch vàng sớm để thuận tiện cho người dân, ngồi nhà vẫn có thể mua bán giao dịch vàng.

Vàng “lên ngôi” trong bối cảnh vĩ mô biến động

Thống kê 10 tháng qua cho thấy giá vàng đã tăng 56% nhờ vào chính sách lãi suất, rủi ro kinh tế. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất chậm hơn kỳ vọng đã tăng sức hấp dẫn của vàng. Bên cạnh đó, lo ngại khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ các chính sách thuế quan khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, với kim ngạch nhập khẩu tăng vọt. Với bối cảnh nhiều bất ổn, vàng được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm đầu tư trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập FIDT - trong chia sẻ, năm nay chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách quản lý thị trường vàng như việc bỏ độc quyền vàng, đề xuất đánh thuế thu nhập vàng, và nghiên cứu triển khai sàn giao dịch vàng. Mục tiêu là hướng đến minh bạch hóa dữ liệu thị trường, hỗ trợ hoạch định chính sách, giúp kiểm soát hoạt động mua bán bất thường, ngăn chặn rửa tiền và đầu cơ.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí về vấn đề này, TS. Nguyễn Trí Hiếu khẳng định vàng không có "bong bóng". Nguyên nhân là vàng không như dầu mỏ hay bất động sản. Nhu cầu với vàng có nhưng nguồn cung lại không vô tận. Ông nói hiện tại, đúng là giá tăng nhưng dự báo sẽ có điều chỉnh thời gian tới.

TS. Châu Đình Linh thì lý giải vàng đang trong xu hướng tăng mạnh do tình hình địa chính trị thế giới vẫn chưa rõ nét. Ông cũng khẳng định sẽ không có bong bóng vàng xảy ra, bởi theo phân tích kỹ thuật sau sóng tăng sẽ có nhịp điều chỉnh. “Không có cái gì tăng mãi, bitcoin cũng vậy”, ông Linh nói.

Ngoài ra, nói về vàng theo chuyên gia phải nhìn ở góc độ trú ẩn, vàng bao đời nay là nơi trú ẩn an toàn nhất khi có bất ổn. Thời gian tới, nếu tình hình thế giới ổn định, vàng sẽ điều chỉnh về mức hợp lý, ông Linh dự báo.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng, phân bổ sang các kênh đầu tư khác và không tập trung vào vàng, tránh gây thị trường thêm những diễn biến tác động không tốt.

Cần thiết phải điều chỉnh sau khi vàng đã “quá mua”

Giá vàng thế giới giảm hơn 7% chỉ sau 2 phiên (Ảnh: Economictradings).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang ở mức 4.095,1 USD/ounce. Giá vàng đã có phiên giảm mạnh do áp lực bán tiếp diễn từ đợt giảm mạnh. Theo các chuyên gia, sự điều chỉnh của vàng không phải là điều bất ngờ khi kim loại này đã liên tục tăng giá từ đầu năm.

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Sau đợt tăng giá mạnh mẽ trong vài tuần qua, việc nhà đầu tư chốt lời trước báo cáo CPI là điều dễ hiểu”.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, phần lớn tổ chức dự báo rằng, thị trường vàng thế giới vẫn trong xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn, do nhu cầu với mặt hàng này còn rất lớn, đến từ ngân hàng trung ương các nước, các quỹ ETF vàng, các tổ chức tài chính và cá nhân.

Chuyên gia phân tích thị trường Robert Minter khẳng định ngắn hạn dù vàng giảm mạnh, song xu hướng dài hạn vẫn sẽ tăng. Minter cũng nhấn mạnh, nhà đầu tư vào kim loại quý cần quen dần với biến động mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí mới đây, ông Minter cho biết đợt bán tháo vừa qua tuy kịch tính nhưng giúp thị trường vàng thoát khỏi trạng thái “quá mua”. “Nếu tuần trước bạn thích vàng và bạc khi giá ở mức cao không bền vững, thì bây giờ bạn phải càng yêu thích hơn, vì thị trường đã trở nên lành mạnh hơn”, ông nói.