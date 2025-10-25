Thu hồi đất của nhà hàng có quầy bar trên bãi biển Nha Trang

Ngày 25/10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, đã gửi thông báo đến Công ty TNHH Liên doanh Câu lạc bộ Bơi thuyền Nha Trang về việc thu hồi gần 2.400m2 đất sát bãi biển do doanh nghiệp này đang quản lý.

Khu đất vừa nêu được doanh nghiệp xây dựng nhà hàng có quầy bar trên bãi biển Nha Trang mang tên Sailing Club.

Nhà hàng Sailing Club nằm sát bãi biển Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Lý do thu hồi là khu đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng hết hạn sử dụng và không được gia hạn theo quy định.

UBND phường Nha Trang yêu cầu Công ty TNHH Liên doanh Câu lạc bộ Bơi thuyền xử lý tài sản gắn liền với đất, hoàn trả mặt bằng cho nhà nước, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trong suốt quá trình bàn giao.

Trước đó, từ năm 2020 đến giữa năm nay, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã lần lượt ra quyết định thu hồi hơn 28.000m2 đất và 10.000m2 mặt nước biển thuộc khu nghỉ mát Evason Ana Mandara (phường Nha Trang).

Sau khi bị thu hồi, chủ khu nghỉ mát đã tháo dỡ toàn bộ công trình cũ và bàn giao mặt bằng sạch cho cơ quan chức năng.

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án tổ chức đấu giá, đấu thầu khu đất trước đây là khu nghỉ mát Evason Ana Mandara.