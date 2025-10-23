Huyền thoại Warren Buffett cảnh báo điểm yếu cốt tử của đầu tư vàng

Nằm im trong két sắt

Các nhà đầu tư đưa ra nhiều lý do khác nhau để sở hữu vàng. Ở một khía cạnh nào đó, kim loại quý đã từng được xem như một dạng tiền tệ suốt hàng thế kỷ. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng vàng chỉ là tài sản "nằm im trong két sắt", không tạo ra giá trị gia tăng hay lợi nhuận thực sự.

Đó là lý do nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới Warren Buffett không bao giờ đầu tư vào vàng.

Trong lá thư gửi các cổ đông năm 2011, ông chỉ ra với số tiền mua toàn bộ vàng trên thế giới, một nhà đầu tư có thể mua tất cả đất trồng trọt ở Mỹ và còn dư tiền để có thêm 16 tập đoàn ExxonMobil - "ông trùm" dầu khí có doanh thu lớn nhất toàn cầu.

"Theo thời gian, những thứ trên sẽ mang lại nhiều mùa màng và cổ tức dồi dào. Trong khi ai mua vàng vẫn chỉ có được một kho chất đầy thanh kim loại óng ánh", tỷ phú Warren Buffett nêu.

Ông cũng cho rằng vàng có một số ứng dụng trong công nghiệp và trang trí, nhưng nhu cầu cho những mục đích này hạn chế, không tạo ra sản phẩm mới. "Nếu bạn sở hữu một ounce vàng, cuối cùng bạn vẫn chỉ có một ounce đấy mà thôi", tỷ phú Warren Buffett từng viết.

Vị tỷ phú 90 tuổi chia các khoản đầu tư trên thị trường thành 3 loại. Thứ nhất, các khoản đầu tư bằng tiền bao gồm tài khoản tiết kiệm, trái phiếu và các loại hình đầu tư tương tự khác với tính rủi ro thấp.

Thứ hai là tài sản hữu ích, những loại có thể tăng giá theo thời gian và có thể tạo ra tài sản có giá trị, như cổ phiếu hay bất động sản cho thuê.

Cuối cùng là tài sản không tạo ra giá trị và vàng được xếp vào nhóm này.

Tỷ phú Warren Buffett tại ĐHCĐ Berkshire Hathaway năm 2019 (Ảnh: AFP).

“Một khối vàng to chẳng làm gì được”

Tỷ phú Buffett từng ví von rằng nếu gom toàn bộ vàng trên thế giới, bạn chỉ có một khối lập phương. "Bạn có thể leo lên, ngắm nhìn, đánh bóng nó – nhưng nó chẳng sinh ra hạt bắp, sợi vải, hay đồng lãi nào cả", vị tỷ phú ví von.

“Bạn chỉ hy vọng ai đó sẽ mua lại nó với giá cao hơn. Nhưng đó không phải là đầu tư, đó là đầu cơ nỗi sợ”, ông nhấn mạnh.

Trái lại, ông phân loại tài sản sản xuất như trang trại, nhà máy hay doanh nghiệp mới là nền tảng của đầu tư dài hạn.

“Khi bạn mua một trang trại, bạn có thể tính toán số tấn bắp, đậu nành mỗi năm, chi phí thuê nhân công và thuế. Bạn biết nó tạo ra giá trị thực", nhà đầu tư huyền thoại chia sẻ.

Với ông Buffett, việc đầu tư vào cổ phiếu hay công ty cũng giống vậy: “Chúng tôi không quan tâm giá cổ phiếu tăng giảm mỗi tuần. Điều quan trọng là năng suất thật sự của doanh nghiệp".

Theo Buffett, sự hấp dẫn của vàng nằm ở cảm xúc. “Khi giá tăng, mọi người hưng phấn và muốn lao vào. Nhưng trong dài hạn, đó không phải con đường để giàu có".

Cùng quan điểm, ông William Bernstein - tác giả cuốn sách "4 trụ cột đầu tư", cho rằng khi mọi kênh đầu tư đi xuống, vàng là thứ có khả năng hoạt động tốt. Nhưng về lâu dài, nhà đầu tư sẽ có lợi hơn với những tài sản tăng trưởng và mang lại lợi nhuận với mức lãi gộp. Do đó, ông thích quan điểm không đầu tư vàng như Warren Buffett.

Ông Tim Hayes, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại Ned Davis Research, cho rằng chỉ nên xem nó là một tài sản giúp đa dạng hóa danh mục. "Đừng biến vàng thành xương sống trong danh mục đầu tư của bạn", chuyên gia nhấn mạnh.