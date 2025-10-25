Một tuần giá vàng biến động như tàu lượn, chuyên gia cảnh báo

Theo tính toán, so với giá mua vào, bán ra ngày 18/10, đến hôm nay nếu ai mua vào vàng miếng SJC có thể đã chịu lỗ 4,5 triệu đồng/lượng, còn nếu mua vàng nhẫn thì lỗ tới 5 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng lỗ 5 triệu đồng/lượng trong tuần qua

Phiên 17/10, giá vàng bất ngờ quay đầu giảm mạnh. Trên thế giới, sau khi bứt phá từ dưới 4.200 USD lên đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, giá vàng lao dốc nhanh, có lúc mất tới 160 USD (gần 3,7%) xuống ngưỡng 4.215 USD/ounce - mức sụt giảm mạnh nhất sau 10 phiên tăng liên tiếp.

Giá trong nước cũng điều chỉnh theo. Trong tuần, giá vàng miếng SJC từng mất mốc 150 triệu đồng/lượng, sau đó hồi phục trở lại.

Tính đến sáng nay (25/10), giá vàng SJC và vàng nhẫn lại quay đầu giảm sau khi có bước hồi phục vào phiên ngày trước đó, được niêm yết tại 146,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, giá vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 146,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch 2 chiều mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn đang được giao dịch ở 145,4-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm mạnh ở cả chiều ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua, bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Một tuần vàng biến động mạnh, người mua thu hẹp lỗ còn 5 triệu đồng/lượng (Ảnh: DT).

Dù giá biến động thất thường, song ghi nhận của phóng viên báo Dân trí tại một cửa hàng lớn ở TPHCM sáng nay cho thấy cảnh người dân xếp hàng đã không còn. Đại diện Công ty SJC cũng cho biết không có tình trạng người dân mang vàng ra bán.

Các chuyên gia cho rằng, nguồn cung vàng trong nước vẫn còn hạn hẹp, do đó vẫn có số đông đang canh để mua vào tích luỹ.

Chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư vàng nên quen với biến động

Trên thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 25/10 (giờ Việt Nam) ở quanh 4.110 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng giá liên tiếp khi chịu áp lực bán mạnh sau khi liên tục đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Kim loại quý này đã giảm 5,4% vào đầu tuần, đánh dấu mức giảm trong ngày lớn nhất trong nhiều năm.

Sự sụt giảm trên trùng hợp với việc nhà đầu tư rút vốn đáng kể khỏi các quỹ ETF vàng, vốn đã chứng kiến ​​mức giảm lượng nắm giữ trong một ngày lớn nhất trong năm tháng.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn tăng khoảng 55% từ đầu năm đến nay, với sự hỗ trợ cơ bản đến từ căng thẳng thương mại đang diễn ra. Rủi ro địa chính trị vẫn còn tồn tại sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga nhằm gây sức ép buộc Moscow ngừng bắn ở Ukraine.

Giới chuyên gia nhận định, mặc dù sự giảm giá đột ngột khiến một số nhà đầu tư lo lắng, nhưng đợt điều chỉnh này là một bước cần thiết trong thị trường vàng dự báo còn tăng trưởng mạnh mẽ.

Chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư nên quen dần với biến động của giá vàng (Ảnh: EconomicTradings).

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, phần lớn tổ chức dự báo rằng, thị trường vàng thế giới vẫn trong xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn, do nhu cầu với mặt hàng này còn rất lớn, đến từ ngân hàng trung ương các nước, các quỹ ETF vàng, các tổ chức tài chính và cá nhân.

Chuyên gia phân tích thị trường Robert Minter khẳng định trong ngắn hạn, dù vàng giảm mạnh, song xu hướng dài hạn vẫn sẽ tăng. Minter cũng nhấn mạnh, nhà đầu tư vào kim loại quý cần quen dần với biến động mạnh.