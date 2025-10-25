NSND Tự Long livestream bán nông sản, khách "chốt" mua 6 tấn gạo

Trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt 2025 diễn ra tại Hà Nội, sáng 25/10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tổ chức phiên livestream kết nối tiêu thụ gạo ST25, với sự tham gia của NSND Tự Long, MC Mai Phương cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung.

Tại phiên livestream, NSND Tự Long giới thiệu sản phẩm gạo ST25 - loại gạo nổi tiếng của Việt Nam, quảng bá hình ảnh các thương hiệu gạo và mời khách hàng trải nghiệm, mua sắm.

Phiên phát trực tiếp có nhiều chương trình ưu đãi, voucher khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu thụ nông sản Việt Nam, thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và hàng trăm đơn đặt hàng. Sau khoảng 2 giờ, đã có khoảng 6 tấn gạo được khách chốt đơn.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đánh giá livestream kết nối tiêu thụ nông sản là cách làm mới, phù hợp với xu hướng thương mại số.

"Qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn không chỉ lan tỏa giá trị của gạo ST25 - niềm tự hào của gạo Việt mà còn góp phần đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước", ông nói.

NSND Tự Long tham gia livestream giới thiệu sản phẩm gạo (Ảnh: DMS).

Trước đó hồi đầu tháng, ông Linh đã tham gia một phiên livestream giới thiệu các sản phẩm bánh Trung thu, trực tiếp trải nghiệm và đánh giá các vị bánh nướng nhân cốm, nhân đậu xanh hạt sen…

Ông Linh khẳng định sự có mặt của mình xuất phát từ tình yêu với những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời kêu gọi người dân cùng chung tay bảo tồn và phát huy các sản phẩm đặc sản địa phương.

Theo Bộ Công Thương, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá những sản phẩm nông sản đặc trưng, góp phần kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và khẳng định thương hiệu nông sản Việt trên thị trường. Hàng trăm mặt hàng nông sản đặc sắc được giới thiệu, tạo nên không gian trưng bày đa dạng, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách.