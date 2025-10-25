Vietnam ESG Awards 2025: Tiêu chí “điểm thưởng” về khoa học công nghệ

Bộ tiêu chí đánh giá Vietnam ESG Awards 2025 tiếp tục kế thừa nền tảng quốc tế về ESG với 3 trụ cột cố định là Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G). Các tiêu chí được Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards xây dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu và tiêu chuẩn quốc tế uy tín về ESG, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Vietnam ESG Awards 2025 đánh dấu sự xuất hiện của nhóm tiêu chí gia tăng là khoa học công nghệ, một hạng mục cộng "điểm thưởng", phản ánh đúng chủ đề của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 là “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững”.

Nhóm tiêu chí này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào quá trình thực thi ESG, hướng tới phát triển xanh và toàn diện hơn.

Vietnam ESG Awards là điểm nhấn của Diễn đàn ESG Việt Nam. Từ ngày 4/9, cổng đăng ký tham gia Vietnam ESG Awards 2025 đã chính thức được mở, nhận các hồ sơ tham dự từ cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị có thực thi ESG hoặc tích hợp việc thực hiện ESG trong vận hành.

Vietnam ESG Awards là danh vị tôn vinh những tổ chức tiên phong trong việc áp dụng các tiêu chí ESG. Không chỉ là dấu mốc trong hành trình phát triển của các doanh nghiệp được ghi nhận, Vietnam ESG Awards còn mang theo thông điệp thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp chung tay xây dựng tương lai bền vững.

Các đơn vị được vinh danh danh vị ESG Toàn diện tại Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Các tiêu chí đánh giá tại Vietnam ESG Awards được chia thành 2 bộ gồm bộ tiêu chí cơ bản, bộ tiêu chí nâng cao.

Bộ tiêu chí cơ bản của Vietnam ESG Awards bao gồm 3 trụ cột chính với 20 chỉ số trên mỗi trụ cột. Bộ tiêu chí này được Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards, gồm những chuyên gia uy tín về ESG, phát triển bền vững, chọn lọc và thống nhất căn cứ trên chuẩn quốc tế về đo lường mức độ thực thi ESG trong doanh nghiệp. Bộ tiêu chí này cố định từ Vietnam ESG Awards 2024.

Vietnam ESG Awards 2025 thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Sau lễ phát động Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, nhiều hội thảo quy mô lớn như hội thảo "Giải pháp chuyển đổi số và thực hành ESG - Chìa khóa hướng tới hội nhập kinh tế toàn cầu" ngày 24/6; hội thảo “Thực thi ESG bằng AI: Doanh nghiệp cần làm gì?” ngày 14/8 và tọa đàm "Chuyển đổi số trong quản trị - Kinh nghiệm thực thi ESG từ doanh nghiệp ngành tài chính" ngày 30/9 đã được tổ chức thành công. Các sự kiện đã thu hút đông đảo các đại biểu tham gia và có nhiều nội dung hấp dẫn.

Từ nay tới cuối năm, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 còn nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như các tọa đàm, hội thảo, talkshow, company tour... hứa hẹn sẽ đem tới nhiều thông tin giá trị, hữu ích cho các tổ chức, doanh nghiệp đang thực thi ESG, quan tâm tới thực thi ESG, hướng tới phát triển bền vững.

Năm ngoái, Diễn đàn ESG Việt Nam với chủ đề "Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới" gồm một chuỗi sự kiện, hoạt động, trong đó có Vietnam ESG Awards 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp.

31 đơn vị được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2024 đều là những doanh nghiệp lớn, có những dấu ấn và kết quả nhất định trong thực thi ESG. Trải qua 2 vòng đánh giá công tâm từ các thành viên của Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2024, những đơn vị được Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam vinh danh đều được đánh giá là xứng đáng.