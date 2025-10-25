Chính thức khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là một sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam.

Sự kiện này góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và 2 con số trong những năm tiếp theo.

"Tôi đánh giá cao Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được tổ chức lần đầu tiên, với thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, diện tích rộng, phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị", Thủ tướng nói.

Thủ tướng phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 (Ảnh: Hải Long).

Theo lãnh đạo Chính phủ, hội chợ không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục mà còn là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức...

"Với vị trí địa lý chiến lược và khát vọng đưa đất nước lên tầm cao mới, qua Hội chợ này, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm triển lãm hàng đầu châu Á, là điểm đến cho các hội chợ thương mại quốc tế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhấn mạnh Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là sự kiện quy mô lớn nhất, hiện đại nhất (Ảnh: Hải Long).

Với chủ đề và thông điệp "Kết nối Con người với Sản xuất, Kinh doanh", Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tổng diện tích trưng bày hơn 130.000m2, gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng; khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật…

Triển lãm quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành Trung ương; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; đồng thời thu hút đông đảo các đối tác, bạn bè quốc tế đến trưng bày sản phẩm, giao thương, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước bấm nút khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 (Ảnh: Hải Long).

Với quy mô lớn, nội dung phong phú và hình thức hiện đại nhất từ trước đến nay, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 dự kiến đón 500.000 lượt khách tham quan, giao dịch mỗi ngày.

Đây là dịp để tôn vinh và giới thiệu những thành tựu to lớn của Việt Nam trong 40 năm đổi mới, thể hiện bước tiến mạnh mẽ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Đồng thời hội chợ cũng là diễn đàn khẳng định vị thế ngày càng cao của sản phẩm, dịch vụ Việt Nam trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Đây được đánh giá là sự kiện thương mại cấp quốc gia quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và UBND thành phố Hà Nội tổ chức, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Ảnh: Hải Long