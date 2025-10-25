Gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ, chờ được kiểm nghiệm

Ngày 25/10, thông tin từ Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.

Theo báo cáo của Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 11/10, các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất Cadimi, vàng O..., cho sầu riêng xuất khẩu đã đồng loạt tạm ngừng hoạt động lý do bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Hàng loạt container sầu riêng ùn ứ "nằm" chờ được kiểm nghiệm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhiều doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục kiểm nghiệm, cấp chứng nhận lô hàng xuất khẩu theo quy định. Sự việc dẫn đến gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ tại các kho bãi, nhà máy, trên đường vận chuyển và tại khu vực cửa khẩu.

Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk thông tin việc nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm ngưng thu mua, khiến giá sầu riêng trên thị trường giảm mạnh, nhiều hộ nông dân không dám cắt hàng khiến hàng ngàn tấn sầu riêng có nguy cơ chín rụng, hư hỏng tại vườn.

"Tình hình này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng ngàn nông dân, còn có thể gây mất uy tín của ngành sầu riêng, ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế và thương hiệu của ngành hàng sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế", báo cáo của Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk nêu rõ.

Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc để ngành hàng được xuất khẩu thuận lợi (Ảnh minh họa: Uy Nguyễn).

Trước tình hình cấp bách, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, chỉ đạo khẩn các phòng xét nghiệm sớm khôi phục hoạt động phục vụ xuất khẩu sầu riêng.

Đồng thời, xem xét ủy quyền tạm thời cho các đơn vị xét nghiệm đủ năng lực tại địa phương đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định nhằm duy trì tính liên tục và thông suốt của chuỗi sản xuất - tiêu thụ - xuất khẩu.