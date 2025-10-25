Sau tín hiệu từ Trung Quốc, ngành hàng xa xỉ toàn cầu có tỉnh giấc?

Sau 2 năm ảm đạm, ngành hàng xa xỉ toàn cầu trị giá 400 tỷ USD đang "nín thở" dõi theo từng tín hiệu từ Trung Quốc - thị trường chiếm tới 1/3 doanh thu. Báo cáo kinh doanh mới nhất của LVMH đã thắp lên một tia hy vọng, kéo theo cú hích 80 tỷ USD cho toàn bộ nhóm cổ phiếu xa xỉ châu Âu.

Tuy nhiên, bức tranh phục hồi vẫn còn nhiều mảng màu sáng tối đan xen, và sự thận trọng là tâm lý bao trùm của các "gã khổng lồ" châu Âu.

Cú nổ từ LVMH và làn sóng lạc quan 80 tỷ USD

Tuần trước, thị trường chứng khoán châu Âu đã chứng kiến một phiên giao dịch lịch sử. Cổ phiếu của LVMH - tập đoàn mẹ của Louis Vuitton, Dior và Sephora - đã tăng vọt tới 14%, mức tăng trong ngày cao nhất hơn 20 năm qua. Đà tăng phi mã này được kích hoạt bởi báo cáo doanh số quý III vượt xa mọi kỳ vọng, đặc biệt là tín hiệu phục hồi rõ rệt tại thị trường Trung Quốc đại lục.

Lần đầu tiên trong năm, doanh số của LVMH tại Trung Quốc quay lại tăng trưởng dương, nhờ sức bật từ thương hiệu chủ lực Louis Vuitton và sự trở lại mạnh mẽ của Dior, Sephora. Cửa hàng hình con tàu độc đáo của Louis Vuitton ở Thượng Hải cũng trở thành tâm điểm thu hút giới mua sắm cao cấp, góp phần củng cố niềm tin vào sức cầu nội địa.

Hiệu ứng LVMH ngay lập tức lan tỏa. Cổ phiếu của các đối thủ như Hermès, Kering (chủ sở hữu Gucci), Richemont và Burberry đồng loạt tăng 5-9%. Theo tính toán của Reuters, đợt tăng giá này đã bổ sung gần 80 tỷ USD vào giá trị vốn hóa của các cổ phiếu xa xỉ hàng đầu châu Âu.

Nhiều nhà đầu tư tin rằng chu kỳ lao dốc kéo dài của ngành xa xỉ cuối cùng đã đi đến đoạn kết, và giai đoạn phục hồi đang manh nha trở lại.

Thị trường Trung Quốc chiếm tới 1/3 doanh số hàng xa xỉ toàn cầu, bao gồm cả các sản phẩm như túi xách Louis Vuitton (Ảnh: Bloomberg).

Tiếng nói thận trọng từ những người trong cuộc

Tuy nhiên, đằng sau sự hưng phấn trên sàn chứng khoán, không khí bên trong các phòng họp cấp cao lại dè dặt hơn nhiều. Các báo cáo được công bố sau đó từ những ông lớn khác đã vẽ nên một bức tranh trái chiều.

Tập đoàn mỹ phẩm L’Oréal, dù ghi nhận tăng trưởng đầu tiên tại Trung Quốc trong 2 năm, chủ yếu nhờ các thương hiệu cao cấp như Lancôme và Helena Rubinstein, nhưng doanh số tổng thể vẫn không đạt kỳ vọng, khiến cổ phiếu giảm khoảng 6%. Giám đốc điều hành Nicolas Hieronimus thẳng thắn: “Tôi luôn rất thận trọng khi nói về Trung Quốc, vì chỉ một quý tích cực chưa thể nói lên xu hướng”.

Ông Hieronimus cảnh báo nhà đầu tư không nên quá kỳ vọng trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc vẫn còn nhiều khó khăn. Trọng tâm sắp tới sẽ là lễ hội mua sắm Ngày Độc Thân (11/11).

Tương tự, Hermès cũng báo cáo doanh số quý III thấp hơn dự báo, khiến cổ phiếu sụt hơn 4%. Dù lãnh đạo tập đoàn thừa nhận "một chút cải thiện" và kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng tháng 10 "sôi động hơn", họ vẫn nhấn mạnh thông điệp "phải thận trọng".

Sự trái chiều này cho thấy một thực tế rõ ràng: sự phục hồi, nếu có, đang rất không đồng đều.

Bức tranh kinh tế vĩ mô: Hy vọng và rủi ro đan xen

Sự thận trọng của các CEO không phải là không có cơ sở. Ngay cả khi báo cáo kết quả lạc quan, Giám đốc tài chính LVMH cũng thừa nhận: "Bức tranh kinh tế Trung Quốc vẫn chưa thay đổi căn bản".

Các khó khăn cốt lõi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn còn đó. Một thị trường bất động sản trì trệ kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp cao và tín dụng yếu (theo Deutsche Bank) đang tiếp tục kìm hãm sức mua của tầng lớp trung lưu.

Sự suy thoái tại Trung Quốc đã giáng một đòn mạnh vào ngành xa xỉ, vốn phụ thuộc vào những người tiêu dùng từng đổ xô mua túi Birkin hay Louis Vuitton tại các trung tâm thương mại từ Thượng Hải đến Paris.

Dù vậy, những tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô vẫn là điểm tựa cho niềm tin phục hồi.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 4,8% trong năm nay, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự báo một năm trước. Con số này gần sát với mục tiêu khoảng 5% mà Bắc Kinh đặt ra.

IMF nhận định, kết quả tăng trưởng mạnh hơn dự kiến đến từ hoạt động thương mại quốc tế và tiêu dùng nội địa tương đối ổn định, được hỗ trợ bởi các chính sách tài khóa. Nửa đầu năm 2025, GDP Trung Quốc đã tăng 5,3%. Chính phủ nước này cũng đang nhấn mạnh việc mở rộng cầu nội địa và đẩy mạnh cải cách để tháo gỡ các điểm nghẽn.

Sự ổn định vĩ mô này là yếu tố hậu thuẫn quan trọng cho kịch bản phục hồi của ngành hàng xa xỉ.

Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo về những rủi ro toàn cầu. Kinh tế Mỹ được dự báo sẽ giảm tốc mạnh hơn, trong khi những bất ổn thương mại và rào cản thuế quan vẫn hiện hữu, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và chi phí toàn cầu.

Một rủi ro khác là nguy cơ về "bong bóng AI" tại Mỹ, gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng dot-com, có thể gây ra một đợt suy thoái công nghệ, ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay, một con số đáng khích lệ và gần sát với mục tiêu khoảng 5% mà Bắc Kinh đặt ra (Ảnh: China Daily).

Đợt tăng giá 80 tỷ USD vừa qua cho thấy thị trường đang khát tin tốt đến mức nào nhưng cũng phản ánh sự mong manh của niềm tin. Một số nhà phân tích, trong đó có Jefferies, cảnh báo còn quá sớm để tuyên bố sự phục hồi toàn ngành, bởi kết quả vượt trội của LVMH có thể mang tính riêng lẻ.

Giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào các phép thử sắp tới, đó là lễ hội mua sắm ngày 11/11 tại Trung Quốc và mùa lễ hội cuối năm ở phương Tây. Đây sẽ là những chỉ báo quan trọng nhất để xem liệu sự "ấm lên" vừa qua chỉ là một đốm lửa nhỏ hay là dấu hiệu của một mùa xuân thực sự.

Ngân hàng UBS dự báo doanh thu toàn ngành sẽ tăng khoảng 4% vào năm 2026, cho thấy một kịch bản phục hồi chậm rãi và rõ ràng hơn vào cuối năm tới.