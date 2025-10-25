Âu Lạc, "đế chế” của đại gia Ngô Thu Thúy sắp lên sàn, nhiều biến động mới

Công ty cổ phần Âu Lạc vừa có báo cáo tài chính quý III/2025 với loạt chuyển động mới đáng chú ý.

Lợi nhuận tăng vọt trước thềm lên sàn, chi "khủng" hơn 11.000 tỷ đầu tư tàu biển

Quý III, doanh thu công ty đạt 342 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Tiết giảm đáng kể chi phí, công ty lãi ròng 70 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 15 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Âu Lạc đạt 957 tỷ đồng doanh thu, giảm 18% so với cùng kỳ nhưng lãi trước thuế tăng 21% lên 236 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch 220 tỷ đồng đề ra hồi đầu năm.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Âu Lạc ở mức 2.240 tỷ đồng, bao gồm gần 1.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Khoản mục đáng chú ý, tiền đặt cọc dài hạn tăng lên 160 tỷ đồng, chủ yếu để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Bình Trưng (TPHCM) theo hợp đồng đã ký với một cá nhân.

Theo biên bản kỳ họp cổ đông thường niên năm nay, Âu Lạc dự kiến sẽ đóng 12 tàu gồm 4 tàu 19.000DWT và 8 tàu 13.000DWT, với tổng giá trị đầu tư khoảng 450 triệu USD, tương đương khoảng 11,4 nghìn tỷ đồng.

Quyết định đầu tư được đưa ra trong bối cảnh đội tàu hiện tại của Âu Lạc đã gần 20 năm tuổi, không còn được nhiều cảng chấp nhận và phát sinh chi phí bảo hiểm cao.

Ban lãnh đạo cho biết nếu không nâng cấp đội tàu, sau 2-3 năm tới công ty có thể không còn khả năng cạnh tranh. Việc đầu tư không chỉ nhằm duy trì hoạt động mà còn hướng đến tăng giá trị cổ phần cho cổ đông khi Âu Lạc lên sàn chứng khoán.

"Đế chế" từ xăng dầu, vận tải biển đến khu công nghiệp vốn hàng nghìn tỷ đồng

Công ty cổ phần Âu Lạc là doanh nghiệp vận tải xăng dầu đường biển do bà Ngô Thu Thúy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo tìm hiểu, bà Ngô Thu Thuý (Rosie Ngô) cùng chồng Nguyễn Đức Hinh là doanh nhân có tiếng trên thương trường, gắn liền với Âu Lạc (ra đời năm 2002). Âu Lạc hoạt động trong lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế. Đến nay, doanh nghiệp sở hữu 8 chiếc tàu dầu, đáp ứng năng lực quản lý và khai thác theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, bà Ngô Thu Thúy còn là một trong 3 cổ đông sáng lập (cùng chồng và con trai) của Tập đoàn KCN Việt Nam (đơn vị có vốn điều lệ lên đến hàng nghìn tỷ đồng).

Vừa tăng sở hữu tại ACB

Âu Lạc cũng đầu tư mạnh vào ngân hàng. Cuối năm 2024, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã công bố bổ sung thông tin về cổ đông nắm 1% vốn điều lệ trở lên, có sự xuất hiện của nhóm cổ đông Công ty cổ phần Âu Lạc.

Theo danh sách mới mà ACB công bố ngày 29/4 vừa qua, hai người con của bà Thuý là Nguyễn Thiên Hương JENNY và Nguyễn Đức Hiếu JONNY lần lượt nắm hơn 63,2 triệu cổ phiếu và 51 triệu cổ phiếu ACB.

Hai người con của bà Ngô Thu Thuý sở hữu lượng lớn cổ phiếu ACB (Ảnh: Chụp màn hình từ văn bản của ACB).

Không phải lần đầu tiên nhóm cổ đông Âu Lạc đầu tư vào cổ phiếu ACB. Trước đó, hồi cuối năm 2022, nhóm này từng gom 14 triệu cổ phiếu ACB rồi thoái ra toàn bộ vào quý II/2024.

Trước nữa hồi năm 2018, nhóm cổ đông này từng đầu tư vào Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) rồi thoái sạch vốn năm 2022.

Xuất hiện 2 cổ đông ngoại mới

Trong tháng 9, cơ cấu cổ đông của Âu Lạc ghi nhận sự xuất hiện của hai nhà đầu tư ngoại. Cụ thể, Công ty Polyscias Pte. Ltd (Singapore) đã trở thành cổ đông lớn sau khi hoàn tất sở hữu 17,7% vốn vào ngày 18/9.

Cùng ngày, Công ty Coney Pearl Pte. Ltd, có trụ sở tại Singapore và có địa chỉ trùng với Polyscias, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 17,13% vốn.