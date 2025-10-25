Hàng không Việt Nam có thêm hãng mới, đồng phục bay có gì đặc biệt?

Với mỗi hãng bay mới trình làng, đồng phục luôn là tâm điểm được quan tâm. Không chỉ mang ý nghĩa nhận diện của thương hiệu trên thị trường, mà sự chỉn chu trong hình thức của các tiếp viên hàng không cũng là “điểm cộng” trong mắt khách bay.

Hình ảnh đồng phục của phi hành đoàn (Ảnh: SG).

Đồng phục của Sun PhuQuoc Airways lấy cảm hứng từ tà áo ngũ thân xứ Bắc xưa và phong thái của Nam Phương Hoàng hậu, đồng phục sử dụng tông màu nâu be làm chủ đạo.

Trang phục dành cho tiếp viên trưởng và tiếp viên gồm nhiều lớp phối với áo sơ mi trắng cổ cao, chân váy bút chì, áo vest dáng dài hoặc cape, kết hợp mũ lệch và khăn nơ màu đỏ sẫm.

Áo sơ mi trắng được lấy cảm hứng từ áo Nhật Bình của triều Nguyễn với phần cổ chữ V kín đáo, ôm trọn, tôn lên vẻ thanh tao và dáng cổ cao đặc trưng của người phụ nữ Việt.

Tông màu chủ đạo là tông be, nâu (Ảnh: SG).

Đối với phi công, đồng phục gồm áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, áo vest và áo khoác xanh đậm.

Phong cách lịch sự nhưng vẫn thoải mái (Ảnh: SG).

Tại lễ ra mắt hãng mới đây, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết - hãng hàng không trên được tạo ra để mở rộng cơ hội du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá Phú Quốc cho mọi người dân Việt Nam và du khách thế giới với những chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý.

“Sự ra đời của Sun PhuQuoc Airways tiếp nối hành trình này đồng thời hiện thực hóa tinh thần hội nhập toàn diện được nêu trong Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Ngoài ra, Nghị quyết 68 cũng xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia, tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Chúng tôi tự hào góp phần thực hiện bản lĩnh doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập và phát triển”, ông bày tỏ.