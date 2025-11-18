Bầu Đức nói về 3 ân nhân, trong đó có một tỷ phú nổi tiếng

“Hoàng Anh Gia Lai bây giờ rất khác ngày xưa”, “Bức tranh nông nghiệp đã rõ ràng hơn, các chỉ số cũng tốt hơn hẳn”… là ý kiến của một số nhà phân tích, nhà đầu tư cá nhân trong chuyến tham quan nông trường Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) diễn ra mới đây. Đại diện gần 50 tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán Việt Nam và các nhà đầu tư cá nhân tham gia chuyến đi này.

Anh P. - nhà đầu tư cá nhân lâu năm (mua vào cổ phiếu HAG từ năm 2017) - đánh giá, nông nghiệp là một trong những ngành có nhiều điểm sáng thời gian qua và rất thu hút các quỹ đầu tư lớn. Dù vậy, đa số nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam vẫn còn xu hướng “ăn xổi ở thì” nên chưa đánh giá đúng tiềm năng của ngành và các cổ phiếu trong ngành.

Nhà đầu tư này cho rằng cách làm nông nghiệp của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco - và ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) khác nhau. Thaco có đủ nguồn lực để đầu tư công nghệ cao, còn HAGL do quy mô rộng và giai đoạn này chưa có nhiều điều kiện. Dù vậy, ông P. vẫn có lời khen về các chỉ số của HAGL rất tốt, trong tương lai nếu đủ nguồn lực công nghệ hoá sẽ rất tiềm năng.

Chuyên gia đến từ một công ty chứng khoán cho rằng, mô hình nông nghiệp trồng trọt của bầu Đức tương đối hoàn thiện và tiềm năng, song trong tương lai cần đầu tư các hệ thống chống bụi trên đường đi cũng như trong nhà xưởng.

50 tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán Việt Nam và các nhà đầu tư cá nhân đã có chuyến tham quan nông trường của HAGL (Ảnh: BTC).

"Làm nông nghiệp, cái gì cũng rủi ro"

Để có được ngày hôm nay, bầu Đức trong chuyến đi lần đầu nói về 3 vị ân nhân của HAGL. Thứ nhất là ông Trần Bá Dương, người đã ký kết chiến lược tái cấu trúc HAGL từ năm 2018 và sau đó nhận chuyển giao HAGL Agrico. Theo bầu Đức, nhờ sự có mặt của doanh nghiệp trên, công ty ông giảm được phần lớn gánh nặng nợ nần để có thể làm lại từ đầu.

Thứ hai, là Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank với cái “bắt tay” mua cổ phần phát hành mới trong năm 2022. Nguồn lực này giúp HAGL giảm thêm được hàng nghìn tỷ đồng nợ nần, cũng như có điều kiện để tái đầu tư.

Thứ ba là OCB và Công ty Hướng Việt Investment (chung hệ sinh thái OCB). Cụ thể, HAGL vừa phát hành 210 triệu cổ phiếu để chuyển đổi khoản nợ hiện hữu, tổng nợ hoán đổi là 2.520 tỷ đồng. Trong danh sách tham gia, Hướng Việt Investment là đơn vị nắm giữ khoản nợ lớn nhất, gần 721 tỷ đồng.

Khi được hỏi về rủi ro, bầu Đức thẳng thắn làm nông "cái gì cũng rủi ro". Dù vậy, với sự kiên trì và bức tranh hiện tại của HAGL, người trong cuộc có niềm tin vào tương lai sắp tới.

Bài học xương máu ông rút ra sau thất bại của mình là không nên lạm dụng vốn vay. Việc hoán đổi cổ phiếu thành công cho nhóm Hướng Việt Investment, công ty đã giảm tiếp được hơn 2.000 tỷ đồng nợ ngân hàng, đưa dư nợ ngân hàng còn khoảng 5.000 tỷ đồng (giảm 23.000 tỷ đồng sau 10 năm, kể từ năm 2016).

HAGL là cơ ngơi của bầu Đức - doanh nhân người Gia Lai. Sau tuyên bố mất thanh khoản từ năm 2016 đến nay, công ty này đã và đang nỗ lực trở lại, tập trung vào mảng nông nghiệp tuần hoàn với 4 loại cây (chuối, sầu riêng, dâu tằm, cà phê) và 2 con (heo, tằm) chủ lực.

Đến nay, công ty đang có 7.000ha chuối, 2.000ha sầu riêng. Bầu Đức chia sẻ thêm đang trồng mới 1.000ha sầu riêng, 3.500ha cà phê và 1.000ha dâu tằm kế hoạch mở rộng lên 2.000ha).

Hai mảng mới là dâu tằm và cà phê. Công ty đã xuất được lô hàng tơ thô đầu tiên vào khoảng tháng 7 sang Ấn Độ, cũng đang hoàn thiện hai nhà máy với 40 dây chuyền dệt tơ, gồm nhà máy tại Hàm Rồng và một nhà máy tại Gia Lai.

Bầu Đức tiết lộ, HAGL biết đến mảng dâu tằm này cũng nhờ ông Lý Xuân Hải - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB), hiện là Chủ tịch Bảo Lộc Silk - tư vấn, từ đó mới nảy ra ý tưởng và tiến hành thử nghiệm. Về đầu ra, với dâu tằm, tương tự chuối, trên thế giới đã có sàn hàng hóa này nên sẽ không lo có người mua hay không. Theo thị trường quốc tế, giá mua tơ thô đang vào khoảng 65 USD/kg (khoảng 1,6 triệu đồng).

Còn cà phê, bầu Đức thừa nhận “biết đến hơi muộn”, song vẫn đặt kế hoạch đầy tham vọng sẽ trồng 10.000ha cà phê, tính đến nay đã trồng được khoảng 3.500ha.

Với mảng heo, doanh nghiệp đang duy trì 9 cụm chuồng trại tại Việt Nam, công suất 20.000 heo nái và 500.000 heo thịt. Hiện, thị trường heo bất lợi, do đó công ty chưa có kế hoạch đầu tư mở rộng thêm.

Phòng CCTV của HAGL, nơi có thể quan sát tất cả các góc của nông trường thông qua màn hình tivi độ phân giải cao (Ảnh: BTC).

"Con cưng" Hưng Thắng Lợi đổi tên, lên sàn từ quý II/2026

Đáng chú ý, HAGL đã thông qua kế hoạch sẽ tiến hành niêm yết 2 công ty con gồm Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Gia Súc Lơ Pang lên sàn vào năm 2026 và năm 2027. Hưng Thắng Lợi sẽ đổi tên (Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai), dự kiến niêm yết vào quý II/2026.

Theo tìm hiểu, Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập từ ngày 12/10/2016, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ trồng trọt, vốn điều lệ đang ở mức 1.285 tỷ đồng.

Trung tuần tháng 10 vừa qua, HAGL đã thông qua việc chuyển đổi nợ thành vốn góp tại Hưng Thắng Lợi, khi sẽ chuyển đổi 300 tỷ đồng tiền nợ thành vốn góp tại công ty trên, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty con này lên mức 1.585 tỷ đồng. Như vậy, giá trị phần vốn góp của công ty bầu Đức tại đây là hơn 1.569 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 99%.

Theo bầu Đức, Hưng Thắng Lợi là một "của để dành" mà chính bản thân ông cũng bất ngờ về tiềm năng. Thống kê từ 2023-2024, công ty này có tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận vào 2 con số, ước tính 1.600 tỷ đồng lợi nhuận năm nay và vượt 2.000 tỷ đồng năm 2027.

Với hệ sinh thái trên, bầu Đức ước tính lợi nhuận của HAGL đến tháng 11 đã vào mức 1.800 tỷ đồng, dự kiến cả năm sẽ đạt 2.800 tỷ đồng, cao hơn 300 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra.