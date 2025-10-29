Bầu Đức sắp đưa thêm 2 công ty nông nghiệp lên sàn?

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa công bố nghị quyết, ghi nhận kế hoạch đưa hai công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Gia Súc Lơ Pang lên sàn vào năm 2026 và 2027. 2 doanh nghiệp này được cho là 2 "con cưng" của doanh nghiệp ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT.

Trung tuần tháng 10 vừa qua, HAGL vừa thông qua việc chuyển đổi nợ thành vốn góp tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai - doanh nghiệp có vốn điều lệ đang ở mức 1.285 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9, doanh nghiệp này đang nợ HAGL hơn 822 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc 700 tỷ đồng, tiền lãi hơn 39,4 tỷ đồng, tiền mượn và cấn trừ công nợ gần 82,8 tỷ đồng, công nợ khác gần 164,6 triệu đồng.

HAGL sẽ chuyển đổi 300 tỷ đồng tiền nợ thành vốn góp tại công ty trên, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty con này lên mức 1.585 tỷ đồng. Như vậy, giá trị phần vốn góp của HAGL tại đây là hơn 1.569 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 99%.

Theo tìm hiểu, Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập từ ngày 12/10/2016, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ trồng trọt.

Ông Đoàn Nguyên Đức (Ảnh: DT).

Còn Gia Súc Lơ Pang được thành lập hồi tháng 6/2020, hoạt động chính là chăn nuôi và trồng cây ăn trái. Doanh nghiệp này chính thức trở thành công ty con của HAGL từ ngày 31/3/2022.

Nếu kế hoạch niêm yết thành công, bầu Đức sẽ có 3 doanh nghiệp trên sàn, hỗ trợ huy động vốn để phát triển kế hoạch làm nông nghiệp bền vững. Trước đó, bầu Đức từng có một doanh nghiệp nông nghiệp khác niêm yết trên sàn là HAGL Agrico (mã chứng khoán: HNG). Từ năm 2021, bầu Đức chuyển nhượng doanh nghiệp này cho Thaco - tập đoàn do tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT.

Với việc niêm yết mới, doanh nghiệp của bầu Đức đồng thời công bố mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng năm 2028 cũng như các kế hoạch với các mặt hàng cà phê, sầu riêng.