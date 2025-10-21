Bầu Đức tiếp tục đón tin vui nhờ cây chuối

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) công bố báo cáo quý III, ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, mảng trái cây vẫn đóng góp phần lớn vào doanh thu với 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa khác cũng ghi nhận đạt 428 tỷ đồng, tăng 49%.

Ngược lại, mảng heo đạt doanh thu gần 40 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III công ty đạt 432 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.312 tỷ đồng, tăng mạnh 54%. Đà tăng trưởng chủ yếu của HAGL đến từ mảng xuất khẩu chuối. Trong khi đó, lũy kế 9 tháng doanh thu mảng heo giảm hơn 79%.

Bầu Đức tại cơ sở đóng gói chuối của Hoàng Anh Gia Lai (Ảnh: DT).

Trong chia sẻ gần đây, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết, có thể nói những năm qua HAGL sống nhờ chuối, chính cây chuối đã “cứu sống” HAGL.

Ghi nhận, hàng năm Hoàng Anh Gia Lai xuất hàng trăm nghìn tấn chuối, chủ yếu sang Trung Quốc. Tại thị trường này, giá xuất khẩu được chốt bán theo tuần. Ngoài ra, bầu Đức cũng đưa chuối sang các thị trường lớn khác như Hàn Quốc và Nhật Bản, với giá được chốt ổn định theo năm. Có thời điểm, công ty thu về đến 17 tỷ đồng/ngày từ chuối.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản HAGL đạt 27.744 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng 12% lên 14.460 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức 8.371 tỷ đồng.