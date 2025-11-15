Bầu Đức: Dâu tằm có thể vượt chuối, thành mảng thu chính của HAGL

"Từ năm 2026, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ chính thức ghi nhận lợi nhuận từ mảng dâu tằm. Trong tương lai, dâu tằm có khả năng sẽ là mảng đóng góp nguồn thu chính cho công ty, thay thế chuối", ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HAGL chia sẻ trong chuyến tham quan nông trường The X Tour vừa diễn ra.

Trồng dâu nuôi tằm là một trong hai mảng kinh doanh mới của HAGL (mã chứng khoán: HAG), được bầu Đức công bố tại kỳ họp cổ đông tháng 6 năm nay.

Hiện công ty đang phát triển 2.000ha dâu tằm và đồng thời hoàn thiện hai nhà máy dệt tơ với tổng cộng 40 dây chuyền, gồm nhà máy Hàm Rồng (công suất 280 tấn tơ/năm) và nhà máy tại Gia Lai (công suất 1.000 tấn tơ/năm). Trong đó, nhà máy kéo sợi Hàm Rồng đã đi vào vận hành từ tháng 6.

Bầu Đức ước tính, công suất một dây chuyền sẽ cho ra 150kg tơ mỗi ngày. Hiện, sản lượng tơ tằm vẫn còn ít, công ty vừa xuất khẩu lô tơ thô đầu tiên sang Ấn Độ vào tháng 7.

Công nhân sản xuất tơ tằm trong nhà máy Hàm Rồng (Ảnh: Tri Túc).

Theo HAGL, dâu tằm tương tự như chuối, trên thế giới đã có sàn hàng hóa này nên không lo thiếu người mua. Giá mua tơ thô trên thị trường quốc tế vào khoảng 65 USD/kg (khoảng 1,6 triệu đồng).

Ngoài ra, một phần nhỏ tơ tằm công ty đang cung cấp cho Bảo Lộc Silk của ông Lý Xuân Hải - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB). Bầu Đức tiết lộ biết đến mảng dâu tằm này cũng nhờ ông Lý Xuân Hải tư vấn, từ đó mới nảy ra ý tưởng và tiến hành thử nghiệm.

Bầu Đức chia sẻ với khách tham quan tại vườn sầu riêng bên Lào (Ảnh: Tri Túc).