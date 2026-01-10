Vụ 130 tấn thịt lợn bệnh: Đến lượt The Coffee House lên tiếng

Liên quan đến những lo ngại về vụ 130 tấn thịt lợn bệnh tả châu Phi, chuỗi cà phê The Coffee House vừa có thông tin chính thức.

Doanh nghiệp này khẳng định sản phẩm bánh mì pate cột đèn của The Coffee House hoàn toàn không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) và hoàn toàn không liên quan đến đơn vị này trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào.

Đối với Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải, chuỗi đồ uống này cho biết có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ công ty Đồ hộp Hạ Long, The Coffee House cho biết đã chủ động tạm dừng phục vụ để chuyển sang nguồn cung thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

Trước đó, Công ty cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee) cũng có thông tin liên quan lo ngại về vụ 130 tấn thịt lợn bệnh tả châu Phi,

Đơn vị này khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Sản phẩm Patê cột đèn Hải Phòng của Halong Canfoco (Ảnh: Chụp màn hình).

Highlands Coffee cho biết đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Công ty cho biết đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Cuối năm 2024, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) đã mua lại chuỗi cà phê The Coffee House của Seedcom.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate cho biết, ngày 8/1/2025, doanh nghiệp này đã hoàn thành việc mua 99,98% vốn của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Trà Cà Phê Việt Nam (đơn vị sở hữu chuỗi The Coffee House) với giá tạm thời là 270 tỷ đồng. Cuối năm 2024, Golden Gate đã đặt cọc 54 tỷ đồng mua cổ phần của công ty này.

The Coffee House được thành lập năm 2014 bởi ông Nguyễn Hải Ninh. Trước khi về tay Golden Gate, chuỗi này được vận hành bởi Công ty cổ phần Seedcom - doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu như Juno, Hnoss, Haravan, Cầu Đất Farm, King Food Mart...