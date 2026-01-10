Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, hệ thống bớt "căng" thanh khoản

Lãi suất liên ngân hàng bằng VND ghi nhận mức giảm sâu trong ngày 8/1 so với thời điểm cuối năm 2025.

Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm từ 8,7%/năm ngày 31/12/2025 xuống còn 3,6%/năm vào ngày 8/1, tương đương mức giảm 5,1 điểm phần trăm.

Các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng cũng lần lượt giảm 4,8 điểm phần trăm; 4,1 điểm phần trăm và 1,8 điểm phần trăm so với ngày 31/12/2025, giao dịch ở các mức 1 tuần 4,3%/năm; 2 tuần 5,1%/năm và 1 tháng 6,3%/năm.

Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng bằng USD chỉ điều chỉnh nhẹ ở tất cả các kỳ hạn, dao động từ 3,65% đến 3,79%/năm tại ngày 8/1, cho thấy nhu cầu ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng không biến động lớn.

Lãi suất liên ngân hàng liên tục điều chỉnh (Ảnh: VIRA).

Diễn biến này phản ánh trạng thái thanh khoản hệ thống ngân hàng đã được cải thiện đáng kể, sau khi căng thẳng vốn vào cuối năm qua đi.

Ghi nhận, nhu cầu tín dụng tại Việt Nam thường tăng mạnh trong quý IV do các doanh nghiệp gia tăng vay vốn để phục vụ sản xuất, đầu tư và thanh toán. Do đó, thanh khoản hệ thống và nguồn vốn thường trở nên căng thẳng hơn trong quý IV khi các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ đó đẩy lãi suất liên ngân hàng lên cao hơn.

Sang quý I năm nay, các chuyên gia cho rằng tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất không còn cao, nhờ đó áp lực lãi suất liên ngân hàng có thể hạ nhiệt. Bên cạnh đó, các ngân hàng có thể bổ sung thêm nguồn vốn thông qua phát hành trái phiếu, tăng vốn qua đó cải thiện bộ đệm vốn và giảm áp lực huy động.

Chuyên gia cũng dự báo, cả năm 2026 câu chuyện căng thẳng thanh khoản hệ thống vẫn sẽ tác động đáng kể đến mặt bằng lãi suất. Trong đó, mặc dù áp lực từ bên ngoài đã giảm bớt, rủi ro đến từ thanh khoản hệ thống trong nước vẫn hiện hữu.

Phiên 8/1, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%/năm. Tổng cộng có hơn 2.048 tỷ đồng trúng thầu, trong đó không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày; có 891 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày; 764 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 393 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày.

Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 6.874 tỷ đồng từ thị trường.