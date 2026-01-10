Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: “Đã nói là làm”

UBND thành phố Đà Nẵng chiều 9/1 tổ chức lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) tại Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước triển khai cụ thể, thực chất một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia; thể hiện tinh thần “đã nói là làm”, khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, tham quan nơi làm việc của các đối tác ở Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận, xây dựng và vận hành một Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề rất mới, khó và chưa có tiền lệ đối với Việt Nam, trong khi phải cạnh tranh gay gắt với các trung tâm tài chính lớn trong khu vực.

Để vận hành tốt mô hình này, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cấp lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dứt khoát từ bỏ tư duy quản lý “xin - cho” sang tư duy đồng hành, kiến tạo. Trong đó, nhà đầu tư chiến lược không chỉ là đối tác mà còn mang đến nguồn tri thức về chính sách, những kinh nghiệm quý báu trong việc định hình hạ tầng pháp lý, xây dựng các sản phẩm tài chính tiên tiến và hấp dẫn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, đánh giá cao các đối tác tham gia vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với TPHCM hoàn thiện quy chế hoạt động chung mô hình IFC, đảm bảo hai điểm đến hỗ trợ cho nhau.

Đà Nẵng cũng phải phát triển hạ tầng cứng là trụ sở, môi trường sống, có thể hình thành theo lộ trình nhưng hạ tầng mềm như nhân lực, dữ liệu, đường truyền phải đi trước một bước.

Ông cũng yêu cầu khẩn trương kiện toàn bộ máy cơ quan điều hành tại Đà Nẵng tinh gọn chuyên nghiệp, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy quốc tế, có kiến thức về tài chính, giỏi về ngoại ngữ, am hiểu nghiệp vụ và có đạo đức công vụ trong sáng. Từ đó tổ chức vận hành mô hình tiệm cận với trình độ của toàn cầu.

Đối với cộng đồng nhà đầu tư, Chính phủ Việt Nam cũng cam kết bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, thiết kế các sản phẩm tài chính mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, cắt băng khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo định hướng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ phát triển trở thành trung tâm tài chính hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số, tài chính bền vững.

Trung tâm đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng và sàn giao dịch chuyên biệt.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được quy hoạch phát triển thành nhiều phân khu chức năng với tổng diện tích khoảng 300ha, đáp ứng yêu cầu kết nối nhanh với sân bay quốc tế, cảng biển và các trục giao thông chiến lược.

Trong năm 2025, UBND thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành khu trụ sở Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Khu Công viên Phần mềm số 2, với tổng diện tích không gian sử dụng dành cho các thành viên hơn 4.000m2.

Dự kiến, trong quý II/2026, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thành tòa nhà 20 tầng cùng hệ thống lưu trữ, hạ tầng giám sát và điều hành thông minh tại Khu Công viên Phần mềm số 2, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 27.000m2.