Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt, ai đang là đối tác kinh doanh?

Ngày 10/1, Công an Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng ba nhân viên liên quan trách nhiệm quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Cụ thể, ông Trương Sỹ Toàn, 57 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, bị bắt để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp. Theo cơ quan điều tra, ông Toàn, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, được xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ việc thịt heo không đảm bảo an toàn thực phẩm bị thu gom và lưu trữ.

Trước đó, kết luận điều tra ban đầu ghi nhận hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi bị phát hiện, trong đó khoảng 2 tấn đã được chế biến thành phẩm, còn hơn 120 tấn được đưa vào kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã chứng khoán: CAN).

Ai đang là đối tác?

Đáng chú ý, với 68 năm thâm niên trên thị trường, Đồ hộp Hạ Long đang là nhà cung cấp nguyên vật liệu thực phẩm cho nhiều thương hiệu lớn, song song phân phối rộng rãi trên các kênh siêu thị toàn quốc.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trước khi vụ việc này diễn ra, các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long được tiêu dùng “rất chạy”.

Anh Duy (ngụ tại Quận 2, TPHCM) cho biết gia đình anh rất thích sản phẩm Patê Cột đèn Hải Phòng. Anh đánh giá sản phẩm này hương vị tuy đóng hộp nhưng thơm ngon, không thua kém nhiều so với sản phẩm làm thủ công, giá cả vừa phải (so với hàng nhập khẩu có mùi vị tương đương) nên anh thường mua về để ăn sáng.

Gia đình anh Duy cũng ưa chuộng Cá ngừ đóng hộp của Đồ hộp Hạ Long. Khi sự vụ thịt lợn bẩn bị phanh phui, anh chỉ cảm thấy “rất đáng tiếc cho một thương hiệu Việt”.

Trên website doanh nghiệp, đối tác của Đồ hộp Hạ Long là loạt siêu thị lớn như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO!, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall.

Ngay sau khi sự vụ được công bố, toàn bộ hệ thống siêu thị lớn đã gỡ bỏ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ. Đại diện hệ thống GO!, MM Mega Market, Winmart, Lotte Mart, Saigon Co.op cùng cho biết hiện đã và đang chủ động rà soát, tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.

Các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long: Từ thịt, cá đóng hộp đến vải, đào...

Theo giới thiệu, ngoài sản phẩm là Patê Cột đèn Hải Phòng, Đồ hộp Hạ Long còn cung cấp nhiều sản phẩm về thịt heo như Heo hai lát đóng hộp, Sườn sốt tiêu đen đóng hộp, Thịt xay cao cấp đóng hộp, Xúc xích tiệt trùng (riêng sản phẩm xúc xích trên website hiện không còn hiển thị sản phẩm cụ thể).

Đồ hộp Hạ Long cũng đang cung cấp sản phẩm đóng hộp liên quan đến Cá ngừ, Hạt sen nước đường đóng hộp, Vải thiều ngâm nước đường đóng hộp, Đào tươi đóng hộp… Những sản phẩm về pha chế nước uống được biết liên quan đến hệ thống các chuỗi cà phê.

Đồ hộp Hạ Long còn cung cấp vải thiều ngâm nước đường, đào ngâm và sen ngâm (Ảnh: Chụp màn hình từ Website công ty).

Trong thông báo, The Coffee House cho biết sản phẩm Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải của chuỗi có sử dụng một thành phần từ công ty Đồ hộp Hạ Long. Do đó, The Coffee House tạm dừng phục vụ để chuyển sang nguồn cung thay thế.

Một thương hiệu F&B lớn khác cũng bị “nêu tên” trong sự vụ là Highlands Coffee. Dù đã có thông báo chính thức đến người tiêu dùng, song Highlands Coffee không chỉ rõ những sản phẩm nào của chuỗi có sử dụng nguyên liệu từ công ty Đồ hộp Hạ Long. Chính điều này khiến dư luận càng thêm quan tâm và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các sản phẩm hiện tại của chuỗi.

Sáng ngày 10/1, ghi nhận trên các ứng dụng giao hàng phổ biến (như ShopeeFood, GrabFood...), món Trà Vải của Highlands Coffee đã hoàn toàn biến mất hoặc hiển thị trạng thái "Hết món".

Highlands Coffee và Wincommerce xuất hiện trên báo cáo tài chính

Highlands Coffee và Wincommerce xuất hiện trên báo cáo tài chính (Ảnh: Chụp màn hình từ BCTC của Đồ hộp Hạ Long).

Ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của Đồ hộp Hạ Long (được công bố ngày 30/8/2025), Công ty cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên - đơn vị chủ quản thương hiệu Highlands Coffee - xuất hiện tại khoản Phải thu ngắn hạn khách hàng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên là một trong những khách hàng có giao dịch và công nợ 3 tỷ đồng với Đồ hộp Hạ Long (tại thời điểm 30/6/2025).

Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn đối với Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên đã xuất hiện trên báo cáo tài chính của Đồ hộp Hạ Long từ nhiều năm trước. Năm 2023, số dư đầu kỳ là 5,8 tỷ đồng, trong khi số dư đầu kỳ của năm 2024 là gần 3,7 tỷ đồng.

Ngoài Highlands Coffee, còn có Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Wincommerce cũng xuất hiện với công nợ phải thu hơn 7 tỷ đồng. Đầu năm 2025, con số khoản phải thu tại Wincommerce là hơn 6 tỷ đồng.