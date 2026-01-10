Hé lộ quy trình sản xuất thịt hộp, xúc xích của Công ty Đồ hộp Hạ Long

Chiều 10/1, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ và nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh). Ông Toàn bị xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Theo giấy phép môi trường được UBND TP Hải Phòng cấp cho Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long năm 2023, nhà máy tại Hải Phòng có quy mô 57.187m2 chuyên sản xuất các sản phẩm thực phẩm, thủy sản.

Tổng công suất là 4.440 tấn/năm, gồm: Thịt hộp (1.179 tấn/năm); cá hộp (71 tấn/năm); chả giò (109 tấn/năm); xúc xích (2.202 tấn/năm); hạt sen đóng hộp (495 tấn/năm); củ quả đóng hộp (384 tấn/năm).

Cụ thể, quy trình sản xuất thịt hộp bắt đầu từ khâu tiếp nhận nguyên liệu là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đã được làm sạch, lọc bỏ xương và cấp đông. Nguyên liệu sau đó được rã đông bằng nước sạch, đưa vào công đoạn sơ chế gồm xay băm hoặc cắt miếng theo kích thước quy định, rồi hấp hoặc chần nóng bằng hơi nước từ nồi hơi đốt than hoặc chuyển sang phòng mát.

Tiếp đến, thịt được trộn gia vị theo công thức, xếp vào hộp đã được rửa sạch và khử trùng. Sau khi ghép mí, hộp sản phẩm được rửa sạch, đưa vào thanh trùng bằng hơi nước nóng, làm nguội bằng nước sạch, thổi và lau khô. Sản phẩm sau đó được bảo ôn, dán nhãn, đóng thùng và lưu kho.

Đối với xúc xích, quy trình sản xuất sử dụng nguyên liệu thịt lợn, thịt bò, thịt gà đã được rửa sạch, lọc bỏ xương và cấp đông. Thịt được cắt miếng, xay nhỏ; trong quá trình xay, các loại gia vị được bổ sung tùy theo từng dòng sản phẩm.

Hỗn hợp sau đó được nhồi vào vỏ collagen để tạo hình xúc xích, tiếp tục qua công đoạn thanh trùng hoặc tiệt trùng bằng hơi nước nóng từ nồi hơi đốt than. Sau khi làm nguội, sản phẩm được xếp bao bì, đóng gói và đưa vào lưu kho theo quy định.

Nhà máy sản xuất sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Halong Canfoco).

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm 1957 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long.

Theo giới thiệu trên website, sản phẩm đồ hộp chế biến của công ty đã hiện diện đầy đủ trên thị trường thông qua hệ thống phân phối trải khắp các tỉnh thành toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Doanh nghiệp giới thiệu nhiều chứng nhận như chứng nhận Chuỗi cung ứng MSC đảm bảo nguồn nguyên liệu đánh bắt bền vững và truy xuất rõ ràng; chứng nhận HACCP: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP/ISO 22000 đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Năm 2001, công ty chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán CAN, là một trong những đơn vị tiên phong lên sàn chứng khoán.

Đến 2010, công ty mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nhu cầu tăng trưởng xuất khẩu liên tục, với việc thành lập và khởi công nhà máy mới tại thành phố Đà Nẵng; tiếp tục thành lập chi nhánh tại tỉnh Đồng Tháp năm 2022 chuyên về chế biến hạt sen và nông sản phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.