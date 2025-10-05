Nữ sinh chuyên ngữ đạt kỳ tích cuộc thi tiếng Trung lớn nhất thế giới

Đạt kỳ tích cuộc thi tiếng Trung lớn nhất thế giới

Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 12E, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa xuất sắc là một trong 5 quán quân châu Á cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ”, dành cho học sinh THPT toàn thế giới lần thứ 18, tổ chức tại Trung Quốc.

Để đạt được kết quả trên, Mai đã vượt qua 119 thí sinh với 4 vòng thi khắc nghiệt ở các thể loại: Trả lời câu hỏi (kiểm tra kiến thức), biểu diễn tài năng văn hóa nghệ thuật Trung Hoa, hội thoại theo tình huống, hùng biện theo chủ đề.

Nguyễn Thanh Mai xuất sắc đoạt quán quân châu Á và xếp hạng 3 thế giới cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế" năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Đây là lần đầu tiên, một học sinh Việt Nam có mặt trong top 5 thế giới và là thành tích tốt nhất khối học sinh THPT nước ta tính đến thời điểm này.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Mai cho biết, khi được xướng danh là quán quân châu lục và giải nhì thế giới, em rất bất ngờ. Các bạn và cô giáo ở phía sau cánh gà hò hét, cổ vũ khiến em càng vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

“Em tự hào vì được mang màu cờ sắc áo đến đấu trường quốc tế, những nỗ lực của cô trò đã được đền đáp xứng đáng”, Thanh Mai nói.

Chia sẻ thêm về cuộc thi, nữ sinh cho hay, ban tổ chức chỉ công bố thể lệ và bộ đề gồm 125 câu trắc nghiệm (có đáp án) trước khi diễn ra cuộc thi chính thức khoảng vài ngày.

Bộ đề tổng hợp gồm nhiều kiến thức khó, liên quan đến Trung Quốc, trong đó có ngữ pháp, từ vựng, khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật.

Tương tự các thí sinh khác, em bắt buộc phải học thuộc và có tài khoản để làm các đề trực tuyến. Vỏn vẹn gần hai ngày, em dành mọi thời gian có thể, thậm chí cả trên xe bus để học.

Thanh Mai thể hiện tài năng tại cuộc thi (Ảnh: NVCC).

Đặc biệt ở vòng thi cuối, với yêu cầu thể hiện tài năng một tác phẩm mới, chưa từng được sử dụng để tham dự cuộc thi, em chỉ có 4 tiếng đồng hồ để biên đạo.

Cũng theo nữ sinh, có lẽ đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất bởi lần đầu tiên em được thử thách giới hạn của bản thân trong thời gian chuẩn bị ngắn. Ngoài ra, việc tham dự cuộc thi giúp em có cơ hội hợp tác với các bạn đến từ châu Á và các châu lục khác.

Các tiết mục được Thanh Mai thể hiện tại cuộc thi thế giới (Ảnh: NVCC).

Viết tiếp niềm yêu thích tiếng Trung từ ông ngoại

Được biết Thanh Mai dùng ngoại ngữ là tiếng Trung để thi vào lớp 10, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Năm lớp 10, nữ sinh đoạt giải 3 cuộc thi Olympic tiếng Trung, cấp ĐH Quốc gia Hà Nội. Lớp 11, cô học trò nhỏ tiếp tục giành giải nhất cuộc thi này.

Ở cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ, mặc dù biết thông tin từ năm lớp 9 nhưng lớp 11 nữ sinh mới tham gia và là một trong 2 thí sinh được nhà trường chọn để thi cấp quốc gia năm 2025.

Ở vòng quốc gia, cô học trò chuyên ngữ đoạt giải quán quân kiêm giải nhất hùng biện. Đặc biệt với bài hát “ngọn núi lớn”, Thanh Mai đoạt cả giải nhất tài năng.

Nữ sinh từng phải luyện ngày luyện đêm để cải thiện chữ viết tượng hình (Ảnh: NVCC).

Khoảng tháng 8 vừa qua, Thanh Mai bắt tay chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế. Để bắt đầu, em lựa chọn vẫn đi theo phần thi tài năng và diễn thuyết như trong nước.

Với đề bài ban tổ chức đưa ra là “Bay cao cùng ước mơ Hán Ngữ”, các thí sinh cần viết về hành trình học tiếng Trung.

“Em đã viết lại hành trình và ước mơ, niềm yêu thích học tiếng Trung khởi nguồn từ ông ngoại. Niềm yêu thích chữ Hán của ông đã nuôi dưỡng cho em ước mơ và cảm xúc kỳ diệu khi theo học tiếng Trung từ bé. Mặc dù ông không còn nhưng ông là khởi nguồn để em bắt đầu hành trình học tiếng Trung”, Thanh Mai cho hay.

Cũng theo nữ sinh này, thời gian đầu em rất kém trong mảng viết chữ Hán. Khoảng thời gian ấy em rất muốn từ bỏ vì mất niềm tin nhưng với sự sát sao, động viên của cô giáo, em đã vượt qua.

Chia sẻ về bí quyết học tiếng Trung, một trong những ngôn ngữ tượng hình rất khó, chữ viết lạ lẫm, đặc biệt cách phát âm rất khó. Em cho biết, ngoài học trên trường, em tự học bằng cách viết thật nhiều để cải thiện chữ viết.

Đã có lúc Thanh Mai nghĩ sẽ từ bỏ ước mơ theo đuổi tiếng Trung nhưng em đã vượt qua (Ảnh: NVCC).

Vượt qua giai đoạn khó khăn, cô học trò nhỏ dần thấy ngôn ngữ này rất kỳ diệu, giúp đưa em tiếp cận thế giới, tới những chân trời lớn hơn và rộng mở hơn…

Được biết sau cuộc thi, Thanh Mai nhận được học bổng 3 năm du học Trung Quốc từ năm 2026-2028.

“Trước mắt em dành toàn bộ thời gian để thi tốt nghiệp THPT, sau đó em sẽ đi du học theo diện học bổng”, Thanh Mai chia sẻ.

Nhận xét về Thanh Mai, cô Chu Minh Ngọc, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tiếng Trung Trường THPT Chuyên ngoại ngữ cho biết, từ lớp 10, Mai đã bộc lộ khả năng phát âm tiếng Trung chuẩn, khả năng phản xạ và giao tiếp tốt.

Em có khả năng hát và múa đều tốt, làm chủ được sân khấu. Ở vòng thi chung kết khu vực miền Bắc và miền Trung trong nước, Ban giám khảo đã bất ngờ và đánh giá cao tiết mục hát “Đại sơn” của Mai. Tại cuộc thi đó, ngoài giải nhất, Mai còn nhận được giải tài năng và giải hùng biện.

Đặc biệt, em là bí thư Đoàn trường năng động, có khả năng lãnh đạo, sắp xếp công việc, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao.

“Hôm thi vòng loại ở Việt Nam, Mai mới bị ngã xe, chân không đi lại được nên em đã phải uống 2 viên giảm đau để có thể lên biểu diễn trên sân khấu”, cô Ngọc cho biết.

Thanh Mai (bên phải) là bí thư Đoàn trường năng động (Ảnh: NVCC).

Cũng theo cô giáo chủ nhiệm, chỉ được chuẩn bị trong một ngày rưỡi, Mai lần lượt phải trải qua các phần thi kiểm tra kiến thức, tài năng nghệ thuật, hội thoại theo tình huống và hùng biện theo chủ đề “Thế giới tương lai”, là những khái niệm tương đối khó nên quá trình chuẩn bị gặp khá nhiều khó khăn.

Đêm trước chung kết, cô trò vẫn tiếp tục tập cùng với bạn diễn người Jordan đến 1h, rồi Mai tự ghép clip trình chiếu.

Hôm tổng duyệt, cô trò phải tìm trên rất nhiều các phần mềm ứng dụng mua bán, cho thuê…, ở nước bạn để tìm được bộ trang phục phù hợp với tiết mục, chưa kể một số sự cố nho nhỏ khác.

“Thế nhưng bất ngờ nhất là ở vòng thi tìm quán quân châu lục (top 15 chọn 5), khi đó Mai phải thi đấu với 2 thí sinh khác của Lào và Indonesia, đều là 2 thí sinh cực kì xuất sắc.

Việc Mai đạt điểm cao, bỏ xa 2 thí sinh Lào và Indonesia làm cô trò vỡ òa sung sướng”, cô Ngọc nhớ lại.