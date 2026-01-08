Nam sinh chia sẻ "cách ngủ" để đạt điểm cao kỳ thi đánh giá năng lực

Nắm chắc kiến thức từ khi học trung học

Phạm Đức An (quê tại tỉnh Tây Ninh) chia sẻ bản thân hiện là sinh viên năm nhất ngành Y khoa tại TPHCM. Một năm trước, em là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha. Khi biết kết quả kỳ thi (ĐGNL) do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, An nói mình bất ngờ vì trước đó từng xem phổ điểm và thấy số thí sinh chạm mốc 1.000 không nhiều, nên không nghĩ bản thân nằm trong nhóm này.

An thẳng thắn thừa nhận bản thân gần như không dành thời gian để ôn riêng cho kỳ thi ĐGNL. Thói quen học của An là tích lũy kiến thức ngay trong quá trình học THPT. Học xong từng môn, hiểu bản chất rồi dùng chính phần kiến thức tích lũy đó để đi thi. Cách tiếp cận này giúp An không bị cuốn vào cảm giác phải “học lại từ đầu” khi đứng trước bài thi ĐGNL.

Phạm Đức An nhiệt huyết trong các tiết học trong thời học phổ thông (Ảnh: NNVC).

Câu chuyện khiến An nhớ nhất là tiếng Anh. Khi còn học lớp 10, em học yếu và xem tiếng Anh như một môn "đáng sợ". Bước ngoặt đến khi An gặp một thầy giáo rất giỏi, có tâm huyết với nghề.

Nhờ được dẫn dắt học lại từ gốc, An cải thiện đều và dần xây dựng sự tự tin. Kết quả là em đạt IELTS 7.5, đủ vững để bước vào phần tiếng Anh của bài thi mà không cần “nhồi” thêm quá nhiều kiến thức.

Với tiếng Anh trong kỳ thi ĐGNL, An ít dùng mẹo đoán đáp án. Nam sinh tập trung vào hai điểm cốt lõi là từ vựng và ngữ pháp. Theo An, đề hỏi xoay quanh vốn từ khá nhiều, nên học dàn trải sẽ vừa mệt vừa không vào trọng tâm. Khi nền tảng đủ tốt, em giữ nhịp làm bài nhẹ nhàng hơn.

Ở môn toán, An lưu ý đề có những dạng gần với hướng chương trình cũ, nhất là hình học không gian kiểu cũ. Vì thế, thay vì chỉ luyện tư duy theo kiểu đề mới, thí sinh nên ôn lại một số mảng kiến thức nền để không bị lạ dạng.

Với môn ngữ văn, An học theo thể loại. Lý do là phạm vi văn học trong đề bài rất rộng, từ thuyết minh, tự sự đến miêu tả. Nếu nắm đặc trưng và cách nhận diện thể loại, thí sinh sẽ xử lý linh hoạt hơn khi gặp văn bản lạ.

Điều đáng chú ý là kho tài liệu của An rất gọn. Em chỉ tham khảo hai đề, một đề minh họa chính thức và một đề thi thử của trường. An không tham gia lớp luyện thi ĐGNL. Em từng thử xem một số clip giảng trực tuyến nhưng sớm dừng lại vì thời lượng dài, khó duy trì tập trung. An tin cách học tích lũy ở trường vẫn là phương pháp hiệu quả hơn với mình.

Phạm Đức An cùng bạn trong lễ tốt nghiệp THPT (Ảnh: NVCC).

Chiến thuật phòng thi và thói quen “ngủ” để tăng kiến thức

An xem đề thi như một bài toán chia đơn giản. Đề gồm 120 câu và được chia thành bốn phần. Khi vào phòng thi, An làm phần mạnh trước để tạo đà tâm lý.

Em bắt đầu bằng tiếng Anh. Phần này An làm khá “mượt” và có nguyên tắc rõ ràng, làm một lần rồi không quay lại sửa. An cho rằng sửa đi sửa lại dễ kéo theo nghi ngờ và tốn thời gian, nhất là khi mình đã có nền tảng tương đối ổn.

Sang phần 30 câu tổng hợp, An làm thật nhanh. Câu nào biết thì làm dứt khoát, ngược lại sẽ bỏ qua. Điều quan trọng với An là giữ nhịp làm bài ổn định và không để một câu kéo tụt tinh thần.

Phần toán, An thừa nhận có những câu rất khó. Nhưng thay vì “đấu” đến cùng, bản thân tự đặt giới hạn thời gian. Nếu trong khoảng thời gian đã tính mà vẫn không giải ra, em bỏ qua để quay lại sau. Theo An, 120 câu là một khối lượng rất lớn, sa lầy vào câu khó sẽ đánh mất những câu vừa sức và như vậy rất lãng phí thời gian.

Ngữ văn là phần An tự nhận yếu nhất nên em để cuối. An lý giải nếu làm phần yếu ngay từ đầu, tâm lý dễ bị áp lực và lệch nhịp, ảnh hưởng toàn bài.

Trong suốt quá trình, An chia sẻ bản thân không chịu áp lực điểm số quá nặng vì ĐGNL không phải mục tiêu chính ban đầu. Điều khiến em căng nhất là áp lực thời gian do vừa phải hoàn thành bài tập ở trường, vừa ôn các môn cho kỳ thi tốt nghiệp. Vì vậy em không cố nhồi thêm lịch luyện đề dày đặc.

Phạm Đức An tham gia câu lạc bộ Hóa học hồi còn học phổ thông (Ảnh: NNVC).

Nhịp sinh hoạt của An cũng được giữ ở mức kỷ luật. Ban ngày học ở trường, buổi tối thường học thêm một ca, có hôm đến 19h hoặc 21h. Về nhà An tự học đến khoảng 23h, sáng dậy từ 5h30.

An coi 23h là mốc ngủ lý tưởng, vì giấc ngủ giúp chuyển kiến thức tiến vào trí nhớ bền hơn. Chàng trai thẳng thắn chia sẻ ngủ cũng là một cách học đem đến hiệu quả.

Động lực lớn nhất của An đến từ ba mẹ và bạn bè. Ban đầu An không định thi ĐGNL vì không nằm trong kế hoạch, nhưng ba mẹ khuyến khích nên thử để có trải nghiệm thời học sinh và thêm một lựa chọn dự phòng. Bạn bè xung quanh đặt mục tiêu cao, cùng tham gia cũng tạo động lực để An học nghiêm túc hơn.

Khi được hỏi lời khuyên, An nhấn mạnh hai điều là bình tĩnh và phân bổ thời gian hợp lý. Theo em, nếu làm phần khó trước dễ áp lực, tâm lý không thoải mái thì rất khó canh thời gian và khó đạt điểm cao.

Nguyễn Hữu Đạt